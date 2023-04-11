英國零售商協會（BRC）11日公布3月零售額年增5.1％，高於三個月均值4.8％，但年增幅仍略低2月的5.2％。BRC執行長Helen Dickinson說，儘管3月多雨潮濕影響部份民眾購物意願，但由於有母親節帶動包括珠寶與鮮花等買氣。