歐元區2月零售額月跌0.8％ 符合預期 22:542023/04/11 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 歐盟11日公布歐元區2月零售額月跌0.8％符合預期，扭轉1月往上修正的月增0.8％，與去年同期相較年跌3％。反映高通膨和央行持續升息。讓民眾持續承受壓力而減少消費。其中汽車燃料銷售月跌1.8％，為各項目裡跌幅最大。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 3月製造業PMI 歐續弱、美改善 歐元區3月經濟信心指數下滑 降至99.3點 馬克宏已會晤歐盟執委主席 討論4／5訪中行程事宜 #歐元區 #零售額 #符合預期 #歐盟 #扭轉 也許您會感興趣 推薦閱讀 大陸駐歐盟代表傅聰：俄烏會談不排除任何可能性 11:142023/04/04 兩岸 上萬家外企適用歐盟CSRD 美企占三分之一 21:542023/04/06 財經 《國際經濟》歐元區3月通膨大降至6.9% 核心通膨卻加速走高 17:392023/03/31 財經 高層接力出訪 歐盟外交政策首長波瑞爾4／13至15日訪中 11:172023/04/07 國際 歐盟外交政策首長波瑞爾13至15日訪問中國 05:432023/04/07 國際 韓國2月經濟數據好壞參半 分析師料利率持平到年底 12:532023/03/31 財經 《基金》歐盟談判利多 潔淨能源ETF買點到 10:182023/04/06 財經 蒙特內哥羅新總統表示 經濟「向西轉」加入歐盟 22:522023/04/04 國際 驚！國產巧克力 鎘含量超出歐盟標準 15:132023/04/07 生活 中法歐三方會晤 習近平喊避免經貿問題政治化 反「脫鉤斷鏈」 22:202023/04/06 兩岸 法國總統訪陸行程曝光 陸外交部：將與習近平舉行會談 16:542023/04/03 兩岸 歐元區和美國通膨趨緩 決策者鬆口氣 10:112023/04/01 國際 昔稱中俄友誼無止境 中國駐歐盟大使：僅是修辭 16:022023/04/07 國際 《國際產業》部分航空業列入綠色投資 歐盟提案遭批 16:192023/04/07 財經 瑞士擬重啟與歐盟談判 盼達成廣泛合作協議 14:502023/03/30 國際 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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