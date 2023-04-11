歐盟11日公布歐元區2月零售額月跌0.8％符合預期，扭轉1月往上修正的月增0.8％，與去年同期相較年跌3％。反映高通膨和央行持續升息。讓民眾持續承受壓力而減少消費。其中汽車燃料銷售月跌1.8％，為各項目裡跌幅最大。