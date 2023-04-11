教育部體育署今年修訂「教育部體育署辦理國際體育交流活動補助作業要點」及「教育部運動發展基金辦理國際體育運動交流作業要點」相關內容，11日透過行政研習會說明修法重點，鼓勵各單位積極申辦國際賽，提高台灣國際能見度。

本次修法重點呼應體育署推動國際賽在台發展政策，辦理國際體育交流活動補助作業要點修正後，使國際單項運動賽會定義更明確，且放寬規定之參賽國家或地區隊伍數標準。

運動發展基金辦理國際體育運動交流作業要點修正重點，包括放寬在台辦理國際賽會的補助基準，使其更具彈性，將賽會補助級別由5級整併為4級，並提高各級別補助比率及最高補助金額，同時調整經費評分表加分項目，鼓勵各單位舉辦女性、青少年或身心障礙族群相關賽會，另提醒各單位在申辦國際賽事前，應事先提報相關計畫至體育署，補助申請案最遲應於3個月前提送申請資料到體育署。

辦理各項國際及兩岸體育交流除申辦或籌辦國際賽事外，也包含出席國際會議、邀請國外貴賓訪臺、舉辦國際會議及國際總會秘書處設在臺灣等，涉及多項應對細節與作業程序。

體育署副署長林哲宏表示，新冠肺炎疫情逐步舒緩、開放外籍人士入境後，各單位積極恢復辦理國際及兩岸交流活動，今年預計將有超過70場國際賽事在台舉辦，籌辦過程須遵循行政程序並注意各種交流細節，相信在眾人共同努力下，能重啟國際體育交流動能，積極扮演國際體壇的重要角色。