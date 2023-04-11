中共解放軍東部戰區在8日至10日舉行「聯合利劍」環台軍演，第一艘中國國產航母「山東艦」編隊首次亮相，艦載機「殲-15」起降超過120架次，山東艦也首度突破第一島鏈。雖有外國觀察家認為此次軍演中共已有降低衝突性，但前立委郭正亮11日指出，本次軍演比以往更接近實戰狀態。

中共3天環台軍演10日落幕，此次演習並未像去年8月軍演一樣有飛彈實彈射擊，也有外國觀察家認為，中共已降低軍演的衝突性。

郭正亮11日在政論節目「少康戰情室」指出，雖民眾沒有感覺，但有許多軍事專家都認為，此次軍演比以往都更接近實戰狀態，而中共一定有準備好各種攻台的布局。

山東艦此次穿越巴士海峽突破第一島鏈，艦載機也侵擾台灣東南空域，郭正亮分析，山東號航母的位置實際上有多重意義，不僅能威攝美軍從關島支援，艦載機「殲-15」的作戰半徑也有 800 公里，能震懾菲律賓和沖繩的美軍。郭正亮也指出，以山東號此次停駐的位置，如果未來升級成一整個艦隊，我國海軍將會完全失去疏泊區，徹底落入解放軍的涵蓋範圍之內。

解放軍陸軍此次也拿出箱型火箭砲「衛士型火箭砲」，射程可達300至600公里，在演習中也有針對海上目標進行飽和攻擊，郭正亮指出，未來台海若開戰，衛士型火箭砲就是對準台灣地面上的固定目標，如裝甲車、彈藥庫等等。

郭正亮表示，解放軍此次軍演沒有對台灣民眾造成太多恐慌，是因為去年8月已經有過經驗，包括共機越過中線也都不是第一次，而中共也有所克制，如火箭彈實彈射擊時就計算過距離、經緯度，避免造成台人驚慌。

但郭正亮強調，中共此次演習就是「登陸前的所有演習」，包括制空、制海還有制訊息，雖然民眾沒有感覺，軍方和軍事專家都看得懂此次環台軍演的重要性，解放軍對攻台已經有所布局。