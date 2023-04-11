警方喊話要林女為大家想一想，不應為愛迷失了一切，最後恐後悔莫及！(資料照片）

靜宜大學林姓女大生，清明連假未返家離奇消失！家人遍尋不著報案，警方赫然發現她人早已出國入境緬甸，林女雖被國際反詐騙組織找到，但她卻說不願意回台，原因是為了愛要留下來陪男友；警方指出，因女大生態度游移，嚴重影響救援單位與在地勢力合作關係，未來要進緬甸園區營救台灣人，機率幾乎是零。

根據知情人士指出，林女不辭路途千里尋愛，她比較想要跟她男朋友膩在一起，過去也在一起、回來也要在一起。女大生男友「小U」的身份也曝光，他曾是被騙到園區的受害人，救援組織也曾救過他；後來卻輾轉被賣，如今他成詐騙的幫凶。據了解他也曾誘騙3名台灣人到園區工作。

國際救援組織在與女大生接觸後好話說盡，要她多想想台灣的家人，不過女大生表達想要等男友一起回去，救援組織直接點出這樣反而害了男友？尤其救援組織名單中，發現她男友曾出現過，但當時因「小U」不肯游泳渡河，才錯過逃離詐騙園區的機會。

林姓女大生已被園區下達期限，只保她到「潑水節」，靜宜女大生若仍選擇不離開；國際救援組織表示，「已嚴重破壞與當地勢力的關係，未來想要在詐騙園區把受騙台灣人撈出來，恐怕機率是零」。警方仍喊話要林女為大家想一想，不應為愛迷失了一切，最後恐後悔莫及！