蔡麥會後引來共軍進行3天環台演習。前立委郭正亮10日在《全球大視野》節目指出，首次現身的航母山東艦隊意不在參戰，而是威懾作戰半徑800公里內的美日駐軍，使關島等方面不敢馳援。最驚訝的是箱型火箭砲也亮相，衛士型火箭砲最大射程可到600公里，地對空的愛國者還可以攔截導彈，但火箭砲是平飛、量又大，更容易摧毀固定目標。這次台灣民眾比較無感，因為距離很遠，但其實經緯度跟距離都已非常接近實戰。

「因為航母艦載機的作戰半徑是800公里，所以就全部都在範圍之內！」郭正亮表示，雖然你說我的軍機都藏在山裡，你看不到我，但是你的跑道一定會先被摧毀！而且有一些特殊的炸彈，會造成跑道多點破損，所以短期要修也不容易，不是說1、2個小時可以恢復。這個本來就是台灣早晚要面對的事，因為航母有扇形甚至圓形的作戰半徑，周邊還有巡洋艦、護衛艦，會構成完整的打擊群。航母進來之後，態勢就整個改變了。

「山東艦隊如果放在這裡，關島那邊就鐵定不會過來了！」郭正亮指出，本來只有導彈的時候，關島的美軍馳援還是有可能，因為用艦對空可以把你的導彈打掉，如果打得到的話。可是如果航母艦隊放在這裡，你怎麼過來？所面對的相對武力威脅就大太多了！事實上台海戰爭山東艦並不是要參戰，是威懾用的。

「事實上這次演習最令我驚訝的是，箱型火箭砲也亮相了！」郭正亮強調，共軍的衛士型火箭砲，最大射程可以射到600公里。火箭砲比導彈要便宜太多了，而且導彈基本上還是拋物線，所以地對空的愛國者還可以攔截導彈，對火箭砲怎麼弄？火箭砲基本上是平飛，量又大，會造成固定目標很容易被摧毀。

郭正亮提到，這次台灣民眾會比較沒有感覺，是因為他距離你都很遠。並不是像上次去年8月圍台軍演，還可以租船出團，到屏東那邊去看一看哪裡在圍台。這次距離比較遠，有一些甚至是在大陸內部在做模擬，可是經緯度跟距離實算都非常接近實戰。

「所以坦白說，軍事專家都看得懂啦，看得懂他在幹嘛！」郭正亮直言，包括台灣的、美國跟日本的，也就是說，到時候如果真的發生台海戰爭，這個就是未來你會實際看到的一些模式，包括海空火箭軍同時出動，是多層次的，制空制海、制通訊雷達，完成這些才會有後面的登陸戰！