男女3P到一半被處私刑，雙手雙腳被綑綁。（威視提供）

由《悲慘世界》法國奧斯卡監製聯手打造、《情慾修道院》坎城提名導演紀洛姆尼克婁（Guillaume Nicloux）執導恐怖片《詭樓》（The Lockdown Tower），描述突如其來的致命黑霧來襲，150人同困世界僅存卻致命的大樓裡，一步步將人性逼至絕境的野蠻生存寓言。導演將當代對於暴力與恐懼的寫照，不留餘地的濃縮在片中：「這是人類在密閉空間中無法容忍彼此的無情寫照， 一部直探人性殘酷的恐怖電影。」

女主角阿希丹由模特兒與演員雙棲的安琪兒麥克（Angèle Mac）飾演，一覺醒來受困大樓，聯絡不上母親，唯一的精神支柱弟弟竟在暴動中意外身亡，生無可念的她，為求自保到處投靠，好不容易找到一個陣營，原以為可以安穩活下去，與男女3P到一半，慘遭一群白人破門而入處以私刑，只因為食物爭奪，安琪兒麥克分享自己本身是後末日電影的大粉絲，「一直很喜愛影集《黑鏡》類型的作品，一直想嘗試恐怖片，《詭樓》就是我愛的這種恐怖片！每次到片場都覺得很興奮！」

《詭樓》揉捻驚悚、奇幻、末日元素，大尺度露骨的震撼畫面，挑戰觀眾觀影極限，電影更是將法國真實廢墟重新改造成電影場景，隨著人們在大樓受困時程逐漸拉長，從一開始的鑿地鑽門試圖向外求生，到最後停水停電，開始絕望燒錢、巫術下咒、吃蟲樣樣來，一步步塑造宛如真實噩夢的顫慄大樓。猶如身歷其境的幽閉感，赤裸裸人性無處可藏，驚悚的視覺震撼讓觀眾上一秒激情四射，下一秒就嚇得尖叫連連。

《詭樓》將在4月21日全台上映。