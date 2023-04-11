三重警方日前接獲線報，指出三重區重陽路二段有處民宅暗藏非法的天九牌賭場，經連日監控後在昨(10日)凌晨2時許展開攻堅，一舉逮捕賭場負責人、工作人員等3人，並查獲32名賭客，現場查扣抽頭金、賭資共約151萬元，全案依《刑法》賭博罪、《社會秩序維護法》法辦。

據了解，該賭場藏身在民宅地下室，由於隔音良好且出入隱密，不僅難以察覺、無法輕易進出，賭客要進入還需先打電話通知，賭場才會派人出來帶，且周圍戒備森嚴，除了裝設4支監視錄影器監控外，還在後巷留有後門以備不時之需，不料最後還是被警方甕中捉鱉。

三重警方獲得線報後，立即組成專案小組深入調查，經連日監控蒐證後見時機成熟，在昨日凌晨2時派出警力突襲，警方趁著夜色持工具破門，等到賭場內的人發現聲響要做鳥獸散時已來不及，只能乖乖束手就擒。

警方當場逮捕賭場負責人36歲王姓男子、以及工作人員22歲王姓男子與36歲朱姓男子等3人，另外查獲32名賭客，現場查扣抽頭金4萬100元，含賭資共計151萬3850元，另外也查扣天九牌2副、骰子29顆、監視器螢幕1個及監視器鏡頭4支等證物。

全案訊後將王男等3人依《刑法》賭博罪移請新北地檢署偵辦，32名賭客則是依照《社會秩序維護法》裁罰。