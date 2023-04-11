韓國公平交易委員會（KFTC）11日指稱，在2016年6月至2018年4月期間，谷歌試圖封鎖韓國對手應用程式商店One Store，要求包括NCSoft、Netmarble和其他小型韓國遊戲商，以及數家大陸遊戲公司在Google Play Store獨家發表新遊戲，換取谷歌推廣這些遊戲和提供進一步海外支援。

KFTC表示，谷歌在首頁推廣某項遊戲，對韓國遊戲業者提升海外能見度至關重要。谷歌提振市場主導權的舉動妨礙One Store吸引新遊戲的能力，損害One Store的營收與平台價值。在同時同，谷歌讓自身營收提升1.8兆韓元。

握有韓國手機應用程式市場75％市占的谷歌，否認向遊戲業者提供誘因，鼓勵他們在Google Play獨家推出遊戲軟體。

谷歌發言人透過聲明稿表示，谷歌並沒有違反法律，強調Google Play是一個開放平台，開發商能夠自由決定遊戲發布方式。谷歌做了大量投資協助開發商業務成功，公司尊重但無法同意KFTC的裁決。谷歌表示將審視KFTC的最終決定，以評估下一步行動。

KFTC反壟斷局主管Yu Seong Wook表示，谷歌的行為已經偏離正常行銷活動，谷歌的意圖是將視為勁敵的One Store排擠出市場。

面臨越來越多反壟斷壓力的谷歌主張，公司並未防止其他應用程式商店與自家平台相競爭。

One Store是由韓國三大電信公司－SK電信、KT電信和LG Uplus，以及網路公司Naver共同創立。One Store正準備進行股票首次公開發行（IPO），分析師預測估值超過8億美元。