美國肯塔基州週一（10）發生銀行槍擊案釀5死8傷慘劇。槍擊案似乎已成美國另類「特產」，有時甚至接連發生。根據衛生政策非營利機構調查顯示，美國民眾家中有人死於槍下的比例不低，成年人將近五分之一有過這種椎心之痛，另有21%曾遭人持槍威脅。

綜合美國《紐約郵報》、哥倫比亞廣播公司週二（11日）報導，田納西州納許維爾（Nashville）一所教會小學3月底才發生校友攜槍闖入校園掃射的慘案，6名死者之中有3人是兒童。這起校園槍擊案的衝擊猶在，肯塔基州路易維爾（Louisville）昨天又發生5死銀行槍擊案。連連槍響之中，「凱澤家庭基金會」（Kaiser Family Foundation）發布了這項調查結果，呈現美國槍擊案相關數據有多驚人。

調查顯示，受訪者之中的有色人種受到槍枝暴力事件衝擊的比例過高。超過三分之一的非裔受訪者有家人死於槍下，有同樣經歷的白人佔17%、西班牙裔為18%。

目睹他人遭到槍殺的比例也不低。非裔每10人有3人、西班牙裔22%曾目擊他人中槍。34%的非裔成年人受訪時表示，家中有人死於槍擊；白人受訪者有此經歷佔17%，僅為非裔的一半；西班牙裔佔比則為18%。

美國各地槍擊案頻傳，每一個彈孔都可能代表有人死傷。（資料照／美聯社）

全體受訪者對於自家社區槍枝暴力感覺「非常安全」、「還算安全」者各佔41%；13%認為不太安全，5%覺得根本不安全。非裔每6人有1人（17%）覺得社區根本不安全，西班牙裔有同感的佔9%，白人僅佔2%。

非裔與西班牙裔成年人天天或幾乎每天擔心家人成為槍下亡魂的比例，是其他族裔成年人的3倍有餘。

此外，41%的受訪者表示家裡有槍，這些受訪者家裡的槍枝存放狀態不符合安全保管作法的比例高達75%，例如槍枝與子彈放在一起（52%）、存放處未上鎖（44%）或槍枝處於上膛狀態（36%）。