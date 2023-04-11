111學年度HBL高中籃賽乙級8強決賽，男子組4強3隊入列，分別是A組的109學年冠軍、上季第4宜蘭慧燈高中，B組上季前兩名北市建國中學、高師附中，3隊目前都是2連勝，將在決賽1到4名排名爭奪最後的冠軍。

HBL乙級決賽賽制，8強隊伍先分兩組進行單循環賽，依照戰績排名，分組前二打1到4名排名賽、分組後兩名打5到8名排名賽，成績保留。

A組慧燈高中在分組循環賽第2戰，開局就以13比0攻勢壓制對手台中二中，始終保持雙位數領先分差，第4節台中二中兩度追成55比62及57比64的7分差，但慧燈及時穩住腳步，讓分數75比63再擴大至12分差距，最終75比65贏球，以2連勝篤排第1提前晉級4強打1到4名排名賽，也是球隊連2季、近4年3度晉4強，尋求隊史第2冠。

B組上季前兩名北市建中、高師附中也各自取得2連勝，雙雙提前晉級，建中11日靠第3節的31比4猛烈攻勢奠定勝基，82比55輕取立仁高中，高師附中則是第1節21比0「完封」南澳，第2節27比4也只讓南澳進帳個位數分數，上半場48比4早早鎮定勝局，最終82比29輕騎過關，高師附中本季從預賽、複賽到決賽合計13連勝，持續不敗金身。