空中巴士首季交機量 略低於均值 23:422023/04/11 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 總部設在法國的飛機製造商空中巴士（Airbus）3月共交付61架飛機給37名客戶，符合公司預期，但今年首季共交機127架給54名客戶，略低於歷史平均值133架。空巴表示，儘管季度訂單呈現波動震盪，但市場對於新飛機的需求持續強勁。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台積電第一季營收略低於預期 法國電價出現回落 比去年同期略低 新加坡Q4 GDP終值略低預期 #空中巴士 #名客戶 #略低 #交機量 #總部設 也許您會感興趣 推薦閱讀 《半導體》聯電3月營收月增4.88% Q1季減2成略低於預期 15:392023/04/10 財經 《國際產業》上季營收稍遜預期 AZ今年業績看增 17:392023/02/09 財經 《國際產業》空巴今年交機估720架 放慢新機增產速度 14:592023/02/16 財經 太依賴中俄！老美為了軍機忙掌握烏克蘭這寶貝 11:402023/01/31 軍事 《國際金融》空巴催動 歐股開高 17:092023/02/16 財經 馬克宏收大單！陸為何狂買160架空巴？ 吳子嘉爆內幕 09:102023/04/10 政治 法總統馬克宏訪北京竟為這事？前大使爆出驚人內幕 21:272023/04/06 政治 朝陽科大29周年慶 空中巴士A320亮相 19:092023/03/25 生活 馬克宏風光訪華 中國為何獨冷落歐盟主席馮德萊恩？ 19:452023/04/09 兩岸 馬克宏風光訪華 撈了多少超級大訂單？ 22:442023/04/10 兩岸 台灣百和2022年度EPS5.11元，略低於2021年度的6.91元 09:002023/01/14 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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