總部設在法國的飛機製造商空中巴士（Airbus）3月共交付61架飛機給37名客戶，符合公司預期，但今年首季共交機127架給54名客戶，略低於歷史平均值133架。空巴表示，儘管季度訂單呈現波動震盪，但市場對於新飛機的需求持續強勁。