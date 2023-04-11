這幾年，美國一直懷疑中國大陸製的科技產品可能會影響美國國家安全，可能具有收集情報的功能，之後以此理由發起貿易戰。目前還沒確切證據證明陸製產品真的具有「額外功能」，不過大陸的情報能力確實很強，但是並不在於設備，而在於人。上個世紀，一名外表平庸的中國男子，潛伏美國中央情報局長達37年，堪稱「中國間諜之王」，相對的，他也是美國情報部門犯過最嚴重的錯誤。

我們很強(we are the mighty)介紹中情局這段不堪的歷史。金無怠，英文名Larry Chin，生於 1922 年，廣東省南海縣人，不過他生於北京。在二戰期間讀大學，有著出色的英文能力，很快就擔任中美聯合部隊的翻譯工作，也在國民政府下的中央廣播公司擔任駐福州站的播報員，由於工作出色，被調到上海領事館，然後又調到香港領事館，其間經常與美國人、英國人共事，出色的英語能力，相當受到信任，因此階級也逐步晉升。但是，他並不像表面的那麼友善，有自己另外的效忠對象，目前並不清楚他何時被共產黨招募，很可能就在二戰後期到國共戰爭期間。

抗戰勝戰後，他開始在美國駐中國領事館工作，經手許多美國與國民政府的重要情況，也就在此期間，中共贏得了內戰。雖然沒有證據，但顯然金無怠對於國共戰爭的結果，有舉足輕重的的影響。

韓戰爆發時，他再次服役，這次是美軍身分，任務是替志願軍戰俘翻譯，表現依然出色。不過，他也因此收集到聯合國軍的意象與計畫，並告知給中共高層，這或許說明了韓戰期間，志願軍為何總能在最出忽意料的時候發動攻勢。但是，美軍指參部門從未發現金無怠提供的錯誤消息，甚至還愈來愈倚重與信任他。

韓戰結束後，他的出色表現，使他順利的進入新成立的中央情報局裡工作，主要職責是分析中共新聞媒體。他經常往來日本與美國，有時還擔任叛逃者的案件審查官。

在中央情報局期間，他向中共提供大量的西方消息，包括美國對中國大陸的了解、美國在中國大陸部署的間諜，以及執行秘密任務的中情局外交官員的履歷與身份。一般認為，他向周恩來通報了尼克森的「聯中制蘇」戰略，這使得北京很快就掌握到季辛吉在1971年7月9的真實意圖，他訪問巴基斯坦，但實際是要去北京。

金無怠有時被懷疑從事間諜活動，但他以賭博來掩蓋來自大陸的巨額謝酬。他偽裝成一個賭術精湛的賭徒，使他的同事誤以為他的錢是在賭桌上贏來的。

1980年，他順利從中央情報局退休，還獲得中央情報局頒發的傑出服務勳章，這枚勳章沒有夾帶什麼刺探設備，中情局沒有懷疑他。

直到 1985 年，一名代號「舵手」的大陸高級官員俞強聲叛逃到美國，揭露了金無怠的間諜身份。1986 年，他因間諜罪和逃稅罪被判處兩項無期徒刑，和 330 萬美元的罰款。 在他入獄之前，官員們發現他死在他的拘留房裡，原因不明，年63 歲。