40歲韓國女演員李令恩曾以《閃耀的恩秀》中苦情的恩秀被婆媽觀眾們喜愛，時隔3年以《秘密之家》出現在觀眾面前，曾有日日劇女王之稱的她對於再度回歸還說「活著真好」，能再拍戲讓她覺得特別開心，即使她在劇中也還是受到不平等待遇，被潑水、甩巴掌，她都甘之如飴。

李令恩在劇中飾演急診室醫生，與男主角徐河俊是從小一起長大的好友，暗戀對方已久，徐河俊也知道她的心意，苦讀考上司法官，2人準備要示愛表白共度甜蜜了，卻發生徐河俊母親意外失蹤，打亂彼此愛情的步調。李令恩還有一位情敵姜星也是暗戀徐河俊已久，為了爭奪愛情不分上下，姜星與她談判，一言不合直接潑水，讓她彷彿「苦情恩秀」上身，但對李令恩來說，不管拍戲有多苦，她還是很開心，因為她已經3年沒跟觀眾見面了，再度回歸螢光幕是件可喜可賀的事。

其實這幾年李令恩生活重心放在孩子身上，女兒已經上小學一年級了，當前一部電視劇結束，她就做了很多想做的事情，但很多也被擱置了，她說，最喜歡自己白天1個人躺在安靜的屋子裡，享受沒人在身邊的獨處時光。做了3年家庭主婦，李令恩最感興趣的是家人的健康，有朋友推薦她做「蔬菜水」，把有機牛蒡、蘿蔔、紅蘿蔔、香菇用沸水煮開早晚飲用，這也成為李令恩健康管理身材的小秘密。

李令恩說在劇中的角色很有層次，一開始是個開朗積極的角色，但卻因為與男友分手、家中生變開始出現轉折，妝髮、表情前後都不同，挑戰很大。最難忘是在夏天拍戲，大家與酷暑奮鬥，還常拍她在烈日下搭公車的場景，那段辛苦令她難忘。

《秘密之家》明（12日）起，每週一至週五晚間8至10點於緯來戲劇台播出。