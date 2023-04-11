摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻於台積電法說會到來前，提出三套情境分析：首先是基本假設，台積電第二季營收財測季減5％～9％、毛利率區間為52％～54％，全年營收與2022年相差不遠，資本支出為先前提出區間下緣、約320億美元。此情況有5成發生機會，雖意味下半年復甦沒那麼強勁，但因資本支出也較不積極，折舊成本會降低，研判屆時股價會反彈1％～2％，有利空出盡味道。

海通國際證券電子研究主管蒲得宇認為，近期受高通、聯發科削減晶圓訂單影響，研判台積電第二季營收季減5％，然受惠高效能運算（HPC）、成熟製程挹注，下半年將有強勁營運表現，帶動全年營收與2022年持平。

其次為樂觀假設，條件是第二季營收季減幅度在5％以內，單季毛利率超越54％，全年營收仍會溫和成長，資本支出計畫為先前預測值的上緣、約340～360億美元。儘管樂觀情境代表庫存去化快於預期，可促使股價在法說會後大漲5％～7％，但這個情境發生的機會最低、只有2成。

最後一種情境是台積電第二季毛利率預期低於52％、營收季減逾9％，全年營收略低於去年，資本支出計畫不變。此悲觀情境一旦出現，意味庫存調整時間將比預期更久，壓抑下半年復甦程度與台積電全年毛利表現，股價恐於法說會後跌3％～5％。