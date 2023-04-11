IMF11日在最新《世界經濟展望》報告裡預測，全球經濟成長率將從2022年的3.4％放緩至今年的2.8％。而受大宗商品價格回落影響，全球通膨率料從2022年的8.7％降至今年的7％，2024年再降至4.9％

若以個別國家來看，美國今年經濟估成長1.6％，明年估成長1.1％。歐元區今年估僅成長0.8％，明年估增長1.4％。英國今年經濟估萎縮0.3％，明年估成長1％。

中國今年經濟成長率估從去年的3％加速至5.2％，明年降至成長4.5％。日本今、明兩年經濟成長率預估為1.3％與1％。