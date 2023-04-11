IMF11日在最新《世界經濟展望》報告裡預測，全球經濟成長率將從2022年的3.4％放緩至今年的2.8％。而受大宗商品價格回落影響，全球通膨率料從2022年的8.7％降至今年的7％，2024年再降至4.9％
若以個別國家來看，美國今年經濟估成長1.6％，明年估成長1.1％。歐元區今年估僅成長0.8％，明年估增長1.4％。英國今年經濟估萎縮0.3％，明年估成長1％。
中國今年經濟成長率估從去年的3％加速至5.2％，明年降至成長4.5％。日本今、明兩年經濟成長率預估為1.3％與1％。
國際貨幣基金（IMF）11日發布報告指出，通膨、利率高漲與銀行業動盪恐令全球經濟成長降溫，今明年成長率預測皆較1月估值下修0.1個百分點，分別為2.8％與3％。至於台灣今年經濟估成長2.1％，較去年的2.5％放緩，明年料成長2.6％。
IMF11日在最新《世界經濟展望》報告裡預測，全球經濟成長率將從2022年的3.4％放緩至今年的2.8％。而受大宗商品價格回落影響，全球通膨率料從2022年的8.7％降至今年的7％，2024年再降至4.9％
若以個別國家來看，美國今年經濟估成長1.6％，明年估成長1.1％。歐元區今年估僅成長0.8％，明年估增長1.4％。英國今年經濟估萎縮0.3％，明年估成長1％。
中國今年經濟成長率估從去年的3％加速至5.2％，明年降至成長4.5％。日本今、明兩年經濟成長率預估為1.3％與1％。
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