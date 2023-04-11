民眾黨主席柯文哲美國時間10日下午拜訪百年僑團紐約中華公所。（民眾黨提供／楊亞璇台北傳真）

民眾黨主席柯文哲美國時間10日下午拜訪百年僑團紐約中華公所。（民眾黨提供／楊亞璇台北傳真）

民眾黨主席柯文哲美國時間10日下午拜訪百年僑團紐約中華公所，成為拜訪中華公所的首位非國民黨籍總統參選人。柯文哲指出，美國對中有一個國家戰略錯誤，現在只是圍堵起來，想要把中國摧毀，比較好的方法還是抗衡 、繼續嘗試改變中國；而統獨在現階段是假議題，兩岸要在可以合作時合作，怎麼會讓兩岸關係搞到可以合作也在對抗，「奇怪，無法理解哪一門子的戰略。」

媒體詢問，作為民眾黨的台灣總統參選人，競選主軸為何？柯文哲談起處理兩岸關係的態度，他表示，不應當可以合作時對抗，「可以合作時合作，需要競爭時競爭，必須對抗時對抗」，怎麼會讓兩岸關係搞到可以合作也在對抗，奇怪，無法理解哪一門子的戰略。

柯文哲說，國民黨在兩岸關係上太過失去自我、太聽話。民眾黨對外的口號是「台灣自主，兩岸和平」，統獨在現階段是假議題，要相信統計數字，目前在台灣島統計，7％主張獨立、3％主張統一、90％主張維持現狀，為什麼讓國家陷入統獨的吵吵鬧鬧。

他直言，台灣政治被意識形態綁架，該做的事情不做，兩岸關係有什麼困難？可以合作的時候合作，需要競爭的時候競爭，必須對抗的時候對抗，「為什麼可以合作的時候對抗？奇怪，這哪一門子的道理，沒道理啦。」

柯文哲也說，中、美兩邊貿易太密切，中文有一句成語，叫做「斃敵一千自損八百」，美國提高中國貨物稅，結果美國零售物價上升，老百姓更慘，美國現在對中國課貨物稅，坦白講，玩到快玩不下去了，因為兩邊太密切了。

柯文哲表示，兩岸還是血液有相通，所以美中的大戰，跟以前美國對付日本或蘇聯，在態勢上或局勢上很不一樣，這會更複雜。

他說，2019年他到美國一趟，也進過美國國務院，或許美國有些觀念還是要改變，當時美國對中國態度是「contend」（抗衡），收住、圍起來，他認為是contend and transform（改變、改造），如果中國不能變成比較文明的社會，比較文明的制度，純粹一直是把它封鎖，現在美國已經普遍放棄改變中國 。

柯表示，中國按照這樣走下去，除非有天要發生核子大戰，不然怎麼解決，所以還是鼓勵中國有一天可以變成比較民主自由的國家，如果按照目前狀況一路下去，最後還是會發生很劇烈的衝突。

柯文哲說，美國對中國有一個國家戰略錯誤，現在只是圍堵起來，想要把中國destroy（摧毀），但這國際戰略不太對，因為不太容易可以摧毀，所以比較好的方法還是抗衡 ，但是還是繼續嘗試改變中國。