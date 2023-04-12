現代人人手一機是相當常見的情形，許多小孩子也不例外，不過也經常發生小孩沉溺於3C產品的狀況。大陸雲南一名12歲男童因為母親把他的手機沒收，竟情緒失控，當街暴打母親，引起眾人圍觀，影片曝光也在網上瘋傳。

綜合報導，事發於9日，雲南昭通一名12歲男童因玩手機被母親制止，當街對母親拳打腳踢。目擊者劉先生稱，男童當時在診所輸液，把針拔了跑出來，他母親跟著出來，隨後男童竟對母親辱罵和毆打，還威脅母親說他要去死，最後派出所民警對男孩進行了教育。

劉先生表示，由於事發地離派出所很近，馬上就有人報警，警方也很快就將男童尋獲，並表示對男童進行批評教育後，「孩子答應不再做出類似過激行為。」

影片曝光後在網上瘋傳，網友紛紛留言「現在這種孩子多了，上次還看到有直接對著媽媽罵髒話的」、「這要是我娃，不管男孩女孩，先趕出家門一天一夜讓他試試」、「能把孩子養成這樣，這個孩子的父母也是糊塗蟲」、「跟我外甥一樣，每天都跟媽媽吵架，玩手機廢寢忘食，白生白養了」、「這種就是要痛打一頓，現在不好好教育，長大了也是社會敗類」。

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