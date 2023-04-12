早春、驚蟄、3月天，原是萬物復甦、欣欣向榮的時節，卻不承想，一聲春雷下，癸卯年伊始，喚來的並非冬眠後起飛的春燕，而是人聲鼎沸的擾嚷，十足遂了北宋女詞人李清照在《聲聲慢》中的經典詞句「乍暖還寒，最難將息」。

當台灣陷入「缺蛋危機」，讓無力拆「彈」的官員束手無策時，殊不知，國外因禽流感肆虐的危「雞」指數竟不遑多讓。以美國來說，去年一整年有47個州，將近5800萬隻養殖禽類及野外鳥類染疫死亡或遭撲殺，破了2015年5050隻的歷史記錄，甚至還漫延到水貂狐貍浣熊等哺乳類動物。

令人膽寒的是，就連歐洲也有37國淪陷，讓蛋慌儼然成了普世情節，其中法國蛋產量年減8%，英國折損了12%，也難怪華爾街日報會稱之為「史詩級的危『雞』」。

但，恐怕任誰也始料未及，致使疫情風捲殘雲的禍首，竟是因氣候變遷的蝴蝶效應。

過往，儘管有禽流感，卻總會在候鳥過境後數月偃旗息鼓，但這次的84%的病源卻來自於野生鳥類，科學家普遍預期，未來禽流感恐將長期存在，甚至變種增強。深究其因，則是全球暖化讓候鳥的飛行路徑改弦易轍，超過60%北美鳥類活動範圍向北挪移約莫35英哩。

另外，溫室效應作祟下，也減少了病源在宿主體內成長時間、延長適合疾病傳播的時間、更多地方適合病毒生存，大大增加了人類通勤傳播的機會。

氣候修羅場，人類成為地球反噬下災民

其實，工業革命至今，人類已釋放約1.5兆噸的二氧化碳，排放濃度已達400萬年來最高，這足以讓地球暖化數百甚至數千年，這不但讓人間灰頭土臉，其創造出的氣候修羅場，更使人類成了反噬作用下的災民。

3月14日，瑞士公布了2022年全球空氣汙染報告，在全球131個國家地區、7323個城市中，是巴基斯坦第二大城拉合爾為全球空污最嚴重的城市，在二氧化碳的十面埋伏下，難以撥霾見日的市民活生生地被折壽了五年，因而被稱為「塵土地獄」。

其實，隨著地球的病癥拔地而起，人們已開始意會到，原來幾百年的工業發展已典當掉地球積攢46億年的資產，而當種種的異常，證實了地球採取的是快意恩仇而非任人宰割的反應時，近幾十年「淨零減碳」開始成了人類涅槃重生、贖回生命的計畫。

其中，被歐洲議會15年，N次否決後，2022年12月13日歐盟終於決定要在今年10月推碳關稅上路。

不過，氣候的議題「才下眉頭、卻上心頭」，議案的通過，又讓企業罹患了「碳焦慮」症。畢竟，企業而言，淨零排放好比坎坷的下山之路，要先從「碳盤查」開始，確立碳達峰年度，再從「高碳」「減碳」，直至「零碳」的目的地。

沒有企業願意成為一粒被零碳浪潮拍在岸邊的沙塵，偏偏淨零碳排的過程中，法規的繮繩，抑或斡旋折衝、抑或照表操課，卻都是個無上的成本，而更多企業更像是個未曾修持的減碳新生，找不到軌跡、無法兵推、更難以博奕，不焦慮也難。

正因為企業都急欲找出湯潑瑞雪的良方，許多政府組織與企業都卯足全力進行綠色文宣比賽，被稱之為「漂綠」，變造出涅槃重生的假象，自欺欺人以為找到天堂的入口。

其中綠色和平組織就指，法荷航空集團也強調採用生質燃料，卻忽略此僅占航空燃料的5%，而中國幾個大城市郊區更有成千上萬輛的新能源汽車，乏人問津，宛如僵屍車般鋪滿偌大的場域，甚至連車上防塵罩還沒拿掉，沒被開過就被棄置，被譏為「新能源車墳場」。

不過，人類的淨零之路，並非全繳白卷。一、二十年的發展，目前減碳的技術也開始從打底的幼年期，進化到蛻變長成的青春期，其中，還不乏創意的解方。

丹麥3月8號就啟動了全球首個跨境碳封存項目氯沙二氧化碳儲存項目，計畫到2025年前把達150萬公噸的二氧化碳注入在北海區域已耗盡的石油和天然氣田。

為此，本期的封面故事「零碳限時戰」就挖掘了很多台灣本土的減碳成功案例，在台灣淨零排放開跑週年，藉由這些綠色創新先鋒的經驗，從能源、產業、生活、社會轉型四大面向，拆解台灣在綠色轉型上的成功方程式，藉此也消除淡化企業的「碳焦慮」，增強底氣。

不過就像老子《道德經》所言：「有道無術，術尚可求也，有術無道，止於術」，只要掌握淨零碳排的原意、理想，尋求技術、技巧、方法其實容易，但倘使一昧只想走捷徑而一心只想「漂綠」，氤氳迷茫下，反而又埋下另一個業障因果。總之，不食人間煙火的策略，難以捱過人間煙火的考驗。

本文作者：李建興

(本文摘自《遠見雜誌4月號442期》)