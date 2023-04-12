自國發會於2022年3月30日發布「台灣2050淨零排放路徑藍圖」迄今，已屆滿一週年，積極展開淨零轉型的台灣，交出了什麼樣的成績單？

一場全新的淨零排放革命正在台灣發生，在過去一年裡，從政府力量推動產業界淨零者，可以分為兩大陣營。

一派是公營事業單位，如中鋼、中油、台電、台糖等。一派則是「技術派」，由工研院、中研院領銜，促進關鍵領域技術的研究與創新，引導產業綠色轉型。

台灣2050淨零排放，引導產業綠色轉型。（圖/ 遠見提供）

但這兩派並非各行其是，大多時候是互相合作。

像是經濟部與工研院、中鋼、石化業者推動「鋼化聯產」先導工廠，這種生產方式，將原本是造成空汙的廢氣，轉化成有用的化工原料，預計於2023年之前達成年減碳量4900噸。

新聞小辭典〉什麼是鋼化聯產？

是指在煉鋼的同時，利用高爐、轉爐等所產生的工業氣體做為資源，提取分離出一氧化碳和二氧化碳，進而生產出甲醇、甲烷、醋酸等化工產品。

中油〉推動碳捕捉，加油站設儲能裝置

再像中油推動碳捕捉，在煉油廠內建置「二氧化碳捕捉與轉化甲醇」試驗設施，第一階段已於2022年底完成相關系統。其中前瞻技術，便是源自經濟部及工研院。

中油還做了一件接地氣的淨零改造：全台近2000家綿密的加油站，率先在這些點陸續設置充電樁外，更值得注意的是在嘉義、台南、桃園、花蓮的加油站裡設置可移動式儲能系統，產出綠電，自發自用。

在中油董事長李順欽的構想中，未來若法規許可，儲能裝置能變成當地社區的微電網中心，增加供電自給率，還類似虛擬電廠的概念，假使大電網斷電，儲能裝置便能釋放電力，給社區維持日常用電。

「中油這也是可取的，」台大風險社會政策研究中心主任周桂田指出，一個社會進行淨零布局跟轉型，儲能裝置愈多愈好，充電樁和電動車其實也是另一種形式的儲能裝置，便可形成智慧電網。

台糖〉改建傳統豬場，化豬糞為綠金

「化豬糞為綠金」，則是台糖打造零廢棄、零汙染的循環經濟模式，旗下13座傳統豬場，皆將改建成農業循環畜殖場。

首座完成的虎尾場已於2022年7月啟用，虎尾場除了收集豬糞尿處理後再利用，亦落實「畜電共生」，場內設置100KW（千瓩）的沼氣發電系統，直接將沼氣轉化為綠電。

畜舍的屋頂另搭建太陽光電系統，可降低豬舍內溫度，同時加值產電。整體綠能年發電目標達265萬度，年減碳效益約為1325公噸CO2e（二氧化碳當量）。

台電〉興達電廠混氫5％發電，可望2024年提前達標

「台灣排放大戶」台電，於2022年與西門子能源公司簽署「混氫技術合作備忘錄」，搭配最新減碳科技，以現有興達電廠的渦輪機推動混氫5％發電示範，目標為2025年前完成。

「混氫發電，可望在2024年提前達標，」台電發言人、專業總工程師吳進忠透露。

另有混氨發電也是未來進行式，將以林口超臨界機組推動混燒示範，以2030年前進行5％混氨發電示範為目標。

以上皆是排碳較多的公營事業，在過去一年比較重大的減碳舉措。

氣候科技，能否發展成為台灣下一個新興產業？國科會與中央研究院也正在努力。

雙方於2022年7月共同提出「淨零科技方案規劃」，以永續及前瞻能源、低碳減碳、負碳、循環及社會科學等五大淨零科技推動方向，推動2030年技術落地、2050年前普及。

公部門已然動起來，姑且不論是否動作太慢，減碳的思想、觀念，還有行動的變化，正在推進社會向著可持續發展更進一步。

科技研發＋氣候法制，四大轉型加速淨零排放

國發會，則是肩負國家發展的規劃、審議及管考的機關。「台灣2050淨零排放路徑藍圖」中，以能源轉型、產業轉型、生活轉型、社會轉型等四大轉型策略及科技研發、氣候法制兩大治理基礎，推動台灣淨零轉型。

台灣「淨零起跑元年」，綠色成績單出爐。（圖/ 遠見提供）

總觀過去一年的淨零成績，根據國發會提供的統整資料，能源轉型在太陽光電推動成果方面，在俄烏戰事與新冠疫情影響下，2022年太陽光電模組設置量達2.52百萬瓩（GW），達成年度設置目標，累積達10.22GW，是有史以來完成量最高的一年。

在離岸風電推動成果上，2022年即使疫情仍然險峻，更有颱風攪局，離岸風電單這一年度仍新增超過1GW設置量，完成新增145座離岸風力機組，併網後累計裝置容量增加176.7％；規劃於2023年併網的風場，如彰芳二期與西島等風場，將累計有近2.4GW的離岸風電。

歸納2022年，總計離岸與陸域風電累計裝置容量達1.581GW，增加率44.5％。「追風」和「追光」合計的發電量，在2022年12月已占總發電量達7.7％。

2030年前投入900億，積極推動淨零轉型。（圖/ 遠見提供）

「追風」和「追光」的發電量，進度仍不理想

不過，按照這樣的進度，距離太陽風電2025年累計裝置容量20GW、離岸風電2025年5.6GW的目標，一位研究氣候危機的專家直言：「我們現在綠電成長這麼慢。」

或許，比較值得期待的是綠氫。

這種理想的新能源，在台灣正處萌芽階段，政府除了修法，協助產業導入氫能分散式發電應用，經濟部還結合能源局、技術處、工業局及國營會，與三家公營事業台電、中油、中鋼，成立「氫能推動小組」，帶頭示範怎麼應用氫能。

目前，包括台電天然氣機組混氫發電、中鋼氫能煉鋼、以氫固碳轉化成高價值化學品等，中油並規劃於2023年底蓋出第一座可移動式加氫站。

未來風電與太陽能搭配，提高再生能源佔比。（圖/ 遠見提供）

經濟部設數位專區，助中小企業碳盤查

在產業轉型上，值得一提的是為協助中小企業淨零轉型，經濟部特別建立碳盤查專區，提供數位化服務，同時建置簡易碳估算工具，降低中小企業碳盤查的門檻。

另還與全國工業總會合作成立「產業碳中和聯盟」，提供企業碳盤查及碳足跡現場輔導，以「大帶小」模式，幫助中小企業逐步建立碳管理能力。

在生活轉型上，民眾記憶深刻的「限塑令」，於2022年7月推動一次用飲料杯限制使用。「淨零綠生活」的結果是，民眾自備環保杯由6％提升至16％，成長了2.6倍。

為鼓勵民眾及早淘汰老舊機車換購電動機車，新推出的媒合服務平台，自2022年6月10日至2023年2月15日止，共媒合1萬9146件，對於減碳及空氣品質改善，展現了正面效益。

在社會轉型上，為確保淨零轉型的過程中，能「盡力不遺漏任何人」，2023年將成立的公正轉型委員會，計畫納入民間參與機制，確保轉型政策符合公平、公正與透明公開。

而環保署亦擬自2024年針對企業開徵碳費，並挹注至溫室氣體管理基金，成為未來補助企業減碳投資的重要財源。堪稱小小進步的一點是，溫管基金納入了公正轉型的使用項目，以補貼給那些無可避免會遭受轉型傷害的弱勢群體。

林林總總，加上《溫室氣體減量及管理法》修正為《氣候變遷因應法》，以及淨零轉型相關預算今年編列682億元，較去年增加近300億元、成長近77％，由此看來，終究是為台灣淨零轉型大計裝上了輪子，並往前推了一把。

台灣溫室氣體總排放量，從逐年增加到趨於平緩。（圖/ 遠見提供）

只是，部分專家學者參照國際經驗，不禁感嘆台灣的「淨零之輪」轉得稍嫌慢了一點，無法突顯台灣在全球氣候議題上的擔當與責任。

國發會拚2030年減碳目標24%，比六都還低

首先，是綠色公民行動聯盟等六大環團發表聯合聲明指出，中央設下台灣2030年減碳目標為24％±1％，不僅仍遠落後聯合國建議的43％，甚至還低於六都皆超過30％的2030年減碳目標，台北市、桃園市更達40％。

其次，在治理架構的機制上，台灣也不比德國專門設立「氣候變遷委員會」，做為監督及關係溝通的行政機關。

同時是台大國家發展研究所教授的周桂田表示，淨零轉型其實一定會為社會帶來各種衝擊，因應未來轉型至「碳社會」，必須相對提撥一定比例的預算，以化解可能遭遇的反抗。

「這些都是預備動作，預備動作和架構沒有做好，後面的鋪陳可能就不如想像中的順理成章，」周桂田指出。

台商回台投資，逾半數是高耗能產業

另外，台大風險社會政策研究中心還追蹤到，行政院推動「歡迎台商回台投資行動方案」，可能會跟現有減碳的架構有所衝突。

截至2023年1月5日，「歡迎台商回台投資行動方案」總計1305家企業通過投資審核，但台大風險社會政策研究中心發現，八大高耗電、高耗能的產業類別中，竟占了其中的53.18％，超過一半以上。

台灣的電力排碳係數在2021年反而增高，回到0.509公斤CO2e／度，可能與台商大舉回流有關。

新聞小辭典〉什麼是電力排碳係數？

依據《電業法》之規定，電力排碳係數是指電力生產過程中，每發一度電所產生之二氧化碳排放量。

「我們支持台商回台投資促進經濟發展，但從台灣現在要致力減碳的角度，它們的用電用水與廢棄物處理，是不是要嚴格審查？」周桂田說，假使回台投資多是比較耗電的企業，台灣的電力排碳係數有可能再增加。

不過，儘管有這些「瑕疵」，但在過去一年來，台灣不乏優秀的企業為了助推淨零努力創新，它們克服巨大挑戰，是綠色轉型的年度亮點，所抓住的機遇則關係到整個社會的未來。

總觀淨零啟動元年的成績單，幸好我們的得分不是「零」。

本文作者：邱莉燕

(本文摘自《遠見雜誌4月號442期》)