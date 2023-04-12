晶圓代工龍頭台積電日前公布3月營收新台幣1454.08億元，創下17個月新低，累計第一季合併營收5086.33億元，季減幅度達到18.7%，營收罕見僅達底標，跌破市場眼鏡。分析師示警，這對整個半導體產業來說是一大壞兆頭，該產業可能面臨的是L型底部，而不是典型的V型底部反彈。

根據美國財經媒體報導，Wedbush分析師Matt Bryson示警，台積電營收正在迅速減速，令人意外，因為從歷史上看，3月通常是台積電首季營收最強的月份。

Matt Bryson認為，台積電業績疲軟是半導體業不祥之兆，目前晶片業面臨的是L型底部，恐非典型的V型反彈，因復甦緩慢且觸底期拉長，不建議投資人趕在觸底前買進股票。

Matt Bryson說，投資人要認清，壞消息可能就是壞消息，因為疫情期間掀起電子產品和電腦支出前所未有的增長，消費者幾年內就沒必要再更換設備，這代表疫情期間帶來的繁榮，恐需要比過往更長時間才能消化。

資深分析師王倚隆（老王）則在臉書粉專發文表示，從台積電財報來看，顯示台積電面臨客戶的砍單情況比之前預期得還要嚴重。他提醒，雖然很多科技股都在第一季反彈大漲，但是實際的消費電子市場卻尚未回溫。