做不到規律上健身房的人別擔心，如果喜歡種花花草草，這類園藝嗜好也能有效鍛鍊自己的體能與體態，甚至每小時燃燒的熱量和跳舞一樣多，專家斷言，園藝健身今年將蔚為風潮。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，健身不一定要上健身房或到操場跑步，做園藝活動也能鍛鍊自己，2011年的研究顯示，種花花草草對年輕成人來說可以是中度以上的活動量，對老年人則是低度至中度活動量。根據美國政府發布的《美國全民運動指南》（US Physical Activity Guidelines for Americans）第二版，園藝活動能夠加強肌肉，同時也是傷害率最低的活動。

另外研究也顯示，園藝也改善心情，在社區與人一同進行園藝活動還能降低壓力，減少孤獨感，甚至對抗失智症。

美國健身教練App「Future」創辦人曼達爾（Rishi Mandal）預估，園藝健身將在今年蔚為風潮，他說已經有許多學員要求教練在健身菜單中加入園藝或美化環境的活動。

■為何園藝能健身？

曼達爾說，進行園藝活動需要包括手臂、腿、肩膀、背部及腹部的肌肉運作，這項活動能幫助改善行動力，協助培養耐力，是相當於走路或做皮拉提斯的鍛練方式。

另外根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）官網介紹，園藝活動所需要的挖土、種植、割草、耙土、及除草等動作都會消耗熱量，以154磅（將近70公斤）的成人來說，每小時園藝工作消耗330大卡熱量，相當於跳舞或打高爾夫球。

■進行園藝活動前要先暖身

不過進行園藝活動前也要記得暖身，美國羅格斯大學（Rutgers University）家庭與社區健康科學助理教授澤勒斯（Christine Zellers）說，儘管園藝活動看起來並不費力，但如果不先伸展自己、讓身體稍微準備一下，用新的方式鍛鍊可能會讓身體變得僵硬。

除了伸展，她說進行園藝工作前先散步一下也是一種暖身。