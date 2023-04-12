中共3天在台海周遭軍演10日傍晚結束，根據國防部公布的資料，首日偵獲各型共機71架次，第2日偵獲70架次，昨最後一天則高達91架，再度創下單日擾台最高紀錄，恫嚇用意明確。國防部10日也強調，敵人威脅要從台灣上空發動攻擊，但「飛得過來嗎？」對此，中天《盧秀芳辣晚報》11日由記者「辮子妹」進行街訪，詢問民眾對國防部反嗆大陸言論的看法，許多民眾認為「其實這樣子講，也是在刺激他們」，引發討論。

中天《盧秀芳辣晚報》11日由「辮子妹」進行街訪，對於「國防部反嗆大陸『飛得過來嗎？』」台灣民眾的看法，許多民眾認為「可是其實這樣子講，也是在刺激他們啊」、「我覺得他們真的要飛，應該也是可以飛得過來吧」、「都什麼時代了，還需要用到這種戰爭去解決」、「我覺得他們是飛的過來的，只是要看其他國家，比如美國會不會有其他反應之類」、「以前我支持民進黨，現在很討厭，蔡英文為什麼要讓人民那麼恐慌」、「民進黨就井底之蛙，沒看過外面的世界，還以為自己很強」。

而也有少數民眾坦言，「中國大陸他們應該也不太能打吧，戰爭要很多錢啊，要花很多錢」、「讓他飛吧，沒事啦，説説而已」。