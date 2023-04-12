中共3天在台海周遭軍演10日傍晚結束，根據國防部公布的資料，首日偵獲各型共機71架次，第2日偵獲70架次，10日最後一天則高達91架，再度創下單日擾台最高紀錄，合計軍演這3天，共機飛了232架次，相當密集，恫嚇用意明確。對此，退役中將帥化民11日就表示，「今天九十幾架戰鬥機只是中國大陸一個戰區的第一波攻擊，以中國大陸現在85個航空旅，要上千架飛機，他可以編隊好幾波攻擊」。

帥化民11日在中天節目《頭條開講》中表示，「以前來個十幾架，現在跳到九十幾架，證明解放軍練他的空軍已經，練到一個綜合編組的打擊力量，那九十幾架在我們研究戰事的人來說，也沒什麼值得害怕的，真正戰爭打起來都是幾百架、幾千架」，帥化民也點出，「真正問題在於解放軍的空軍戰鬥力，聯合作戰、協同作戰的戰力提升了」。

帥化民認為，空軍的聯合作戰是很難的，因為有「空低配」，「就是有飛得高的飛機跟飛得低的，高的就是佔領空優的戰鬥機，專打敵人飛機；下面的就是就對地面產生毀滅性的效果，換句話說對台灣的危機是升高的」，帥化民坦言，「這個九十幾架只能說是第一波，一架飛機一天起來4次就是4架次，假設說有100架飛機，但一天能起來4次，那就有400架次的打擊力量」。

最後帥化民也坦言，「今天九十幾架戰鬥機只是中國大陸一個戰區的第一波攻擊，以中國大陸現在85個航空旅，要上千架飛機，他可以編隊好幾波攻擊，今天這件事唯一值得警惕就是『解放軍空軍聯合作戰要成立了』」。