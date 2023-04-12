蔡麥會後引來共軍進行3天環台演習。前立委郭正亮10日在《全球大視野》節目指出，這次共軍出動的軍艦級別還不是最高的，05、075都沒有出動。且山東艦航母艦載機，殲15還不是最可怕的，未來可能改成FC-31隱形戰鬥機。所以未來台灣就要把這個部署，納入我們的防衛構想裡面。

「殲15還不是最可怕的，未來如果改成FC-31呢？還會隱形呢！」郭正亮表示，中國大陸早晚會走向這一步，因為美國也在想說，有些艦載機要用隱形戰鬥機，所以他也會這樣做。因為這是第一次航母出現在台海戰爭的設定中，如果他出動就是這樣，因為這個就是標配。

「所以未來台灣就要把這個部署，要納入我們的防衛構想裡面！」郭正亮強調，還有徐州艦跟宜陽艦的對峙，坦白講那個對峙的級別實在差太遠了。而且這次中國大陸出動的軍艦，那個級別還不是最高的。連05都沒出動，更不要講075，都沒有出動。