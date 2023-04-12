空污有礙觀光業發展？這不是開玩笑，泰國北部大城清邁與周遭省分已深受其害，不僅當地居民苦不堪言，觀光客也敬而遠之。

泰國政府週一（10日）已警告民眾避免從事戶外活動，原因就出在空氣品質惡化。今年3月份全球空氣品質IQAir的排行榜，清邁（Chiang Mai）一直處於品質不佳的狀態。與清邁一樣經常掛在不健康空品榜上的還有巴基斯坦大城拉合爾（Lahore）、印度德里（Delhi）。

(1/2) Chiang Mai residents continue to breath heavily polluted air Weds & #PM25 microdust particles could peak this afterrnoon but hope tropical rain with offer a respite as Meteorological Dept predicts tropical rainstorm Sat-Sun. #Thailand #WhatsHappeningInThailand #chiangmai pic.twitter.com/BOoY5CEusd — Khaosod English (@KhaosodEnglish) April 5, 2023

清邁以優美山景、廟宇與時髦咖啡館出名，在新冠肺炎疫情爆發前的2019年，全年觀光客人數多達1080萬人次。現在各國早已解除邊境管制、敞開國門歡迎觀光客到訪，各地都湧現遊客潮，然而泰國泰國旅館協會（Thai Hotel Association）北部分會會長普努特（Phunut Thanalaopanich）週一向路透社表示，清邁的飯店訂房率表現不佳，空房率達到45%。本週泰國新年潑水節（Songkran）到來之前，訂房率預估數字是8成至9成，與實際落差很大。

清邁街頭一名賣柳橙汁的53 歲小販說：「空氣品質影響了我的生意……人們都不來清邁玩了，因為根本看不到風景。」

泰國衛生部提醒北部居民，當地空氣品質惡化，大眾應該盡量避免從事戶外活動，外出最好配戴能過濾懸浮微粒的口罩。

清邁是泰國第三大城，三月份IQAir空氣品質指數（AQI）達到289。週一落到171雖略為好轉，但指數仍是世界衛生組織建議空品數值的19倍，有礙健康。

來自墨西哥的27歲觀光客費南妲（Fernanda Gonzalez）說：「你臉上感覺得到（灰塵）……我清潔臉部，然後觀察清潔布面，真的很髒很髒。」

清邁一名36歲婦女說，她很擔心空污引發過敏問題，甚至害怕罹患癌症：「空氣品質愈來愈糟，年年惡化。」

清邁當局認為，空氣品質糟糕的原因之一是山林火災，另一主因是泰國與鄰國焚燒穀物殘梗的行為。泰國總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）上週表示，已與寮國、緬甸兩國協調減少邊界地帶焚燒穀物殘梗熱點地區，以遏制霧霾跨境飄散。