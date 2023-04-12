蔡麥會後引來共軍進行3天圍島演習，前立委蔡正元11日在《新聞大白話》節目強調，美國親共和黨的雜誌《American Interest》（美國利益）說，如果讓中國大陸覺得美國跟台灣對他有敵意，領導階層就會出現武力處理台灣問題的決定，反之則不會急統。而攻台是中共政治局而非解放軍能決定，如何降低緊張，如果政治人物不做調整，推給軍人，軍人推給全民皆兵，回到美國打南北內戰的邏輯，就太不負責任了。

「美國人真的想幫台灣，這一點我們不用去疑美論！」蔡正元表示，但是我們也要相信，美國人幫助台灣，只剩下一張嘴！所以他那張嘴隨時可以改變，這一點我們要相信。舉個例子，蓬佩奧胖的時候就主張一個中國，他瘦的時候就主張台灣獨立，這是美國雜誌上的笑話。

蔡正元提到，至於這個葛瑞姆，他願意為台灣而戰，我們當然要非常感謝，國際友人愈多愈好，但不能只剩下一張嘴！為台灣而戰不用講別的，你自己不用來沒有關係，可不可以賣我們F-35？可不可以給我們更多海馬斯飛彈？可不可以給我們最先進的戰艦？那個核子動力潛水艇，可不可以賣給我們一艘？還要讓我們自己破銅爛鐵到處去組裝敲敲打打，名字叫國艦國造，結果前面還搞了一個掃雷艇、慶豐案。

「你美國直接給我們不就得了嗎？不要一張嘴巴好不好？」蔡正元強調，只賣給我們華航，波音那種沒有人要的民航機。所以一個人沒有行動，只剩下一張嘴巴，我們給他一個封號，叫渣男！我們不需要渣男，我們需要真誠的友誼！

蔡正元指出，拜登跟布林肯最近對圍台軍演都保持沉默，說對也對，說不對也不對。對就是不要在麥卡錫的問題上再刺激中國大陸，一個親共和黨的《American Interest》說，如果讓中國大陸覺得美國跟台灣對他有敵意，在領導階層就會出現武力處理台灣問題的決定；但如果讓他覺得沒有敵意，可以溫和地來相處，領導階層就不會有急統的意見，也就沒有要使用武力的壓力。

「這一點我們是不是要列入考量？美國人都看得出來喔！」蔡正元直言，不管共軍怎麼圍島，要不要打台灣，不是解放軍能做決定，一定是領導解放軍的人，大陸就是只准黨指揮槍，不准槍指揮黨，這在世界上很少見，就是文人、政治人物指揮軍隊，要不要打是政治人物決定，不准軍隊插嘴！在大陸，只要中共政治局不做出武力處理台灣問題的話，就沒事。

蔡正元說，這次中共政治局紋風不動，最重要的是，下一次可不可以不要再有這種情形？雙方要把緊張降低，決策人員有溝通管道。如果政治人物不做調整，該做的事不做，推給軍人。但台灣跟大陸的軍事體量，差距是愈來愈大，就推給老百姓，每個人發AK-47步槍，回到美國打南北內戰，很好笑，就不負責任了！