111學年度HBL高中籃賽乙級8強決賽，女子組4強有2隊確定，A組首晉8強的大黑馬新北莊敬高職、B組曾在100至104學年寫下5連霸的上季第四桃園市陽明高中，雙雙2連勝篤排小組第一，提前晉級。

最後2席4強，12日A組由同為1勝1敗的高市小港高中、宜蘭高商對決，B組一樣是1勝1敗的澎湖馬公高中、花蓮四維高中攤牌，兩場賽事獲勝隊伍可搭上4強末班車。

莊敬繼10日首役擊退曾在92學年封后、暌違6季、本季重返8強的宜商，11 日逢也曾在96、107學年兩度掄元、近兩季HBL乙級第6高市小港高中，60比39輕闖第二關，加上預賽5連勝、複賽4連勝，開季迄今已11連勝，是本季HBL女乙唯一不敗之師。

莊敬教練張歆可說：「球隊都是高一、二球員，本季除了拚隊史第一冠，下季原班人馬續戰另再補強，確定挑戰年底的112學年HBL甲級資格賽，尋求突破。」

桃市陽明第1節9比10落後給南區第一澎湖馬公高中，第2節回敬16比4才逐漸掌控優勢，最終44比33贏球，拿下低比分的防守大戰，2連勝提前晉級。