111學年度HBL高中籃賽乙級8強決賽，女子組4強有2隊確定，A組首晉8強的大黑馬新北莊敬高職、B組曾在100至104學年寫下5連霸的上季第四桃園市陽明高中，雙雙2連勝篤排小組第一，提前晉級。
最後2席4強，12日A組由同為1勝1敗的高市小港高中、宜蘭高商對決，B組一樣是1勝1敗的澎湖馬公高中、花蓮四維高中攤牌，兩場賽事獲勝隊伍可搭上4強末班車。
莊敬繼10日首役擊退曾在92學年封后、暌違6季、本季重返8強的宜商，11 日逢也曾在96、107學年兩度掄元、近兩季HBL乙級第6高市小港高中，60比39輕闖第二關，加上預賽5連勝、複賽4連勝，開季迄今已11連勝，是本季HBL女乙唯一不敗之師。
莊敬教練張歆可說：「球隊都是高一、二球員，本季除了拚隊史第一冠，下季原班人馬續戰另再補強，確定挑戰年底的112學年HBL甲級資格賽，尋求突破。」
桃市陽明第1節9比10落後給南區第一澎湖馬公高中，第2節回敬16比4才逐漸掌控優勢，最終44比33贏球，拿下低比分的防守大戰，2連勝提前晉級。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。