高雄市創富國際同濟會、高屏Ｂ區各友會們，與高雄內門木柵國小師生們，在「校園防疫、防蟲害產品捐贈、助養貧困學童捐款」活動後快樂的大合影。（柯宗緯翻攝）

高雄市創富國際同濟會會長周艷敏（前排左一）頒發獎助學金給木柵國小的西拉雅兒童合唱團。（柯宗緯翻攝）

高雄內門木柵國小劉俊男（右二）頒發感謝狀給同濟會各會會長。（柯宗緯翻攝）

高雄市創富國際同濟會會長周艷敏（左一）與會友們，要為校園除三害（小黑蚊、蚊子、跳蚤）。（柯宗緯翻攝）

高雄市創富國際同濟會連續4年捐贈「心之泉-蟲蟲Bye」等環保及物理性除蟲害產品，解決校園三害（小黑蚊、蚊子、跳蚤）問題，減少學童受叮咬紅腫癢，影響學習成效。今年前往偏鄉內門木柵國小，並攜手高屏Ｂ區各友會共同協辦的「校園防疫、防蟲害產品捐贈、助養貧困學童捐款活動」大型社服活動。

此次高雄市創富國際同濟會為守護兒童校園環境，除捐贈抗菌、環保除蟲害產品，來協助校園全面消毒、預防病媒蚊外，更致贈全校孩童兒童文具45份，還捐贈社福金3000給木柵國小的西拉雅兒童合唱團，鼓勵合唱團小朋友。

身為木柵國小校友的高雄市創富國際同濟會前會長歐玉慧，有感於偏鄉資源不足，基於國際同濟會關懷兒童原則，去年以高雄市創富國際同濟會名義，助養該校6位貧困學童，每人每年1.2萬元，讓孩子們可以安心就學。

今年高雄市創富國際同濟會現任會長周艷敏仍秉持「對的事就繼續做」理念支持下，繼續助養不同的6位學童，且也在鳳山誠正國小助養5位學童。

高雄市創富國際同濟會創會會長陳厚佑強調，「三害問題」全台各地的學校幾乎都有，尤其是目前沒有天敵的「小黑蚊」（台灣鋏蠓），以及「登革熱疫情」和「跳蚤」的問題。因此，公司特地投入成功研發「心之泉-蟲蟲Bye」，以環保物理性方式，解決三害問題。

周艷敏也提到，偏鄉地區雖然資源相對不足，然而木柵國小的西拉雅兒童合唱團表現優異，在高雄市原住民族語歌謠比賽團體組獲得特優，尤其聽到孩子純真的歌唱聲讓人相當感動。

周艷敏強調，同濟會的宗旨就是哪裡有需要，就要走到哪裡、把愛散播到所有的地方。同濟會一直帶著大家滿滿的愛心、善心與善念，來進行社會服務；創富會會員將持續落實同濟會「關懷兒童、無遠弗屆」的精神，來服務社會、回饋社會。