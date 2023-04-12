Karencici推出新歌〈She Don’t Mind〉，邀請J.Sheon合作對唱。新歌創作靈感源於Karencici有感身邊有太多朋友都有類似的經歷，深陷感情泥潦，甚至甘願成為第三者，令她無法理解，因而寫歌透過音樂敲醒暈船仔。

新歌MV以抽象的藝術場景和視覺效果呈現，Karencici和J.Sheon化身說書人，以第三人稱的角度描述破碎的戀情。〈She Don't Mind〉是Karencici有感身邊許多朋友自願暈船，完全不介意待在暈船狀態中，令她百思不得其解，因此透過寫歌將這個集體現象記錄下來，企圖透過音樂敲醒甘願暈船的暈船仔們。

在有初步的構想後，她第一個想到的合作對象便是好友J.Sheon，「因為我一直很想找J.Sheon合作，知道他也很想做這個曲風。」J.Sheon在聽完歌曲後，一口答應，已經很熟悉彼此的兩人，好默契完全沒話說，在歌詞上經過許多討論，最後僅花一天的時間就完成錄音。兩人對於身邊朋友暈船的第一反應都是「打醒他」，不過，J.Sheon也提出不同看法，表示其實有些人反而享受暈船的狀態，覺得外界管太多，遇上這種情況，兩人異口同聲笑說：「也只能尊重。」