范．克萊本、舒伯特及仙台三大國際鋼琴大賽金牌得主、烏克蘭鋼琴家霍洛登科將於4月底再度來台，預計演奏作曲家普羅高菲夫、舒伯特等人作品，於台北和台南巡演。

霍洛登科同時也事烏克蘭首位拿下范．克萊本大賽首獎的鋼琴家，他表示，「藝術沒有疆界，音樂的深度無法量化，但我會在舞台上表現出誠摯的態度，將那些能打動我的內容，傳達給聆聽者。」

霍洛登科出生於1986年，他的母親熱愛音樂，因而送他學音樂，他最剛開始學習的樂器是小提琴，後來轉為鋼琴，於基輔的米可拉．李森科音樂院師承鋼琴家娜塔莉亞．格里德涅娃、鮑里斯．費德洛夫，13歲時在美國、大陸、匈牙利等地舉辦音樂會。

霍洛登科在2005年進入莫斯科國立音樂學院就讀，在鋼琴名師薇拉．戈爾諾斯塔耶娃的指導下，於國際大賽中嶄露頭角，是他音樂人生的一大轉折。

霍洛登科表示，薇拉．戈爾諾斯塔耶娃的鋼琴演奏，承襲著俄國鋼琴黃金年代的傳統精神，「她帶領我如何尋找音樂的靈思，並且把老大師的精神傳承給我。」

近年因事而承受低潮的霍洛登科，在演奏世界裡修復自我和振作，他表示，「音樂的世界很大，能讓人有躲藏與修復的空間，這項在舞台上稍縱即逝的藝術，對人們的意義永遠不會消失。」

霍洛登科在台獨奏會將於4月27日在台北國家音樂廳、4月29日於台南文化中心演藝廳登場。