【愛傳媒朱亞君專欄】「我時常會為某些事物上癮──或許是暗渡的偷歡，或許是寫作的出神，或許是咖啡、香菸、酒精，是畫布與顏料的香氣。或者，凌晨破曉前的闇色時光，僅有自己與房間裡流洩漂旋的音樂，貓在床頭熟眠，我享用著失眠者獨有的神祕時刻，等待那即將襲來的暈眩的大浪，我感覺身體浮起，足尖離地，破窗飛翔的慾望消弭肉身的沉重疼痛，接近至福。」

​ 夜深了，來讀一點崔舜華吧。

我讀托芙「哥本哈根三部曲」，一直想到日安憂鬱的莎岡；我讀舜華，又不能不聯想起：托芙、莎岡，以及蕭紅。

赤裸、不羈、荒唐、叛逆、自我，一野地的蔓長，活得淋漓盡致，在絕地裡狂暴的活著，只有我能定義我的活著。熱愛生命又厭棄生命，渴望愛情又棄絕愛情。

​ 我能怎麼介紹舜華的散文？除了在這夜裡一字一字的讀著這迷人的詩一般的句子。

​ 我以肉身做柴，燃燒到沒有為止。

《你道是浮花浪蕊》崔舜華最新散文集，上市了。

「語言是烈火，我在火裏感到溫暖與幸福。」

​ 崔舜華的第三本散文創作，以不同過往的寫作風格，更多地抽出情緒，速記於一個個房間遷徙轉換之中，對時間與生活的種種思索，述寫童年的往昔記憶、人生各種錯誤的時機與遺落的珍稀。

​ 她自我觀看，她哀哀吟唱。她描述自身，猶如在文字裡自焚──一道令人嘆息的火光於焉迸發，照亮一張讀者心中神祕的面容。

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作者為寶瓶文化社長兼總編輯

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