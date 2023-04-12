由於投資人等待本週稍晚將公布的美國通貨膨脹數據，通膨數據可能決定美國聯邦準備理事會（Fed）接下來的貨幣政策行動，美國股市今天走勢分歧，收盤小幅漲跌。

道瓊工業指數上漲98.27點或0.29%，收33684.79點。

標準普爾指數微跌0.17點或0.00%，收4108.94點。

科技股那斯達克指數小跌52.48點或0.43%，收12031.88點。

費城半導體指數下挫17.554點或0.56%，收3109.417點。（譯者：陳政一）1120412