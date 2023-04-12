由於投資人等待本週稍晚將公布的美國通貨膨脹數據，通膨數據可能決定美國聯邦準備理事會（Fed）接下來的貨幣政策行動，美國股市今天走勢分歧，收盤小幅漲跌。
道瓊工業指數上漲98.27點或0.29%，收33684.79點。
標準普爾指數微跌0.17點或0.00%，收4108.94點。
科技股那斯達克指數小跌52.48點或0.43%，收12031.88點。
費城半導體指數下挫17.554點或0.56%，收3109.417點。（譯者：陳政一）1120412
由於投資人等待本週稍晚將公布的美國通貨膨脹數據，通膨數據可能決定美國聯邦準備理事會（Fed）接下來的貨幣政策行動，美國股市今天走勢分歧，收盤小幅漲跌。
道瓊工業指數上漲98.27點或0.29%，收33684.79點。
標準普爾指數微跌0.17點或0.00%，收4108.94點。
科技股那斯達克指數小跌52.48點或0.43%，收12031.88點。
費城半導體指數下挫17.554點或0.56%，收3109.417點。（譯者：陳政一）1120412
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。