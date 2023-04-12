大陸遼寧省大連市男子李陽2021年到當地一家清潔公司應聘保潔員，不料入職工作僅6分鐘，就不慎摔倒受傷，經搶救後宣告不治。甘井子區人力資源和社會保障局近日作出《認定工傷決定書》，認定李陽是工亡，因為工作單位沒有幫他交納工傷保險，意味著人民幣100多萬元（約新台幣442萬元）的工傷待遇，得由保潔公司承擔。

《半島晨報》報導，2021年6月，李陽到大連一家保潔公司應聘保潔崗位，公司通知他第二天到單位報到。同年6月6日，李陽來到公司，公司發放了工作服和清潔工具，並引領他到小區從事保潔工作。沒想到剛上崗6分鐘，李陽突然暈倒，單位同事立即撥打急救電話，將其送往醫院搶救，到院後診斷為重度顱腦損傷，當日宣告不治。

李陽去世後，遺孀張紅認為，丈夫是在工作時間、工作地點因工作原因摔倒導致顱腦損傷，經搶救無效死亡，應當是工傷；保潔公司卻認為，公司8點半上班，李陽剛到公司才6分鐘，還沒有面試，代表他還沒有被正式錄用，所以雙方沒有簽訂勞動合同，公司也沒有為他交納社會保險，因此不應當為工傷。

甘井子區勞動人事爭議仲裁委員會審理認為，從張紅一方提供的視頻來看，李陽上班當天身著保潔公司的工作服，在保潔公司承包的小區從事保潔工作，在工作中暈倒頭部受傷，單位同事撥打急救電話並協助醫護人員將其送醫，後來張紅從公司辦公室要回丈夫的身份證影本和銀行卡影本，符合勞動關係成立的構成要件。

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