新北市知名私立中學日前發生校園傷害案件，起因為男同學長期以言語揶揄霸凌女同學，經女同學向校方反映，校方雖自稱已多次協調處理，但情況卻未改善；3月初，男同學再度以言語刺激女同學及踹椅子，頓時讓女同學理智線斷裂，進而拿熱水朝男同學頭部潑灑，精神科醫師楊聰財認為，校方在得知後就應立即介入處理，並進行追蹤，才不致讓事件發展到難以收拾。

經了解，該校校方表示，此案除了已依規定通報教育局，也在雙方家長皆有出席下召開協商會議，經當面溝通後已達成初步共識，校方將持續協助後續事宜。有關學生偏差行為，校方將由學輔單位持續加強輔導管教，並依規定召開獎懲委員會審議予以處分，以避免類似案件再發生。

受到長期言語霸凌之下，小喬最終無法再承受，出現以牙還牙的行為。（示意圖／123RF）

精神科醫師楊聰財表示，青少年本來就在情緒系統管理上就較為不穩定，此案女同學在長期經歷言語霸凌，當達到心理及情緒的極限時，無法再承受男同學的攻擊時，導致男同學或許在無心下做出言語或肢體動作，讓女同學原本在情緒上仍在修補的狀態，瞬間理智線斷線，容易衝動失控，所以出現以牙還牙的心態，就會做出不同方式的暴力行為。

楊聰財建議，校方為加強對於校園霸凌的預防或管理，在得知之後就應立即處理，必要時應該立即介入，對於涉事同學進行調查與管理，如有需要得邀請雙方家長協談，讓大家得到共同一致的觀念，替被害者尋求支持與保護。對於學生的心理健康也必須加強，藉以增強學生們面對問題的韌性及心理能力。

楊聰財強調，校方在處理之前的言語霸凌事件後，必須加以評估，別當下處理後就忽略了後續的追蹤，如果發現真的不行，應該做出適當的換座、轉班的處理可能都是有必要的方式。

精神科醫師楊聰財表示，青少年在情緒管理原本就不穩定，容易衝動失控，往往會做出不同方式的暴力行為。（圖／楊聰財提供）

而這位女同學在該起霸凌案件中，同時是加害人也是被害人的情況下，更應該加強情緒管理，提升她的心理韌性，協助女同學建立自己志同道合的朋友圈，藉以能夠給她鼓勵，讓她從個人、家庭及伙伴中得到協助，讓她能夠改善這狀況。

對於遭潑熱水的男同學，不諱言的是否有過度的傷害，必須要採取法律行動，是男生這方可以衡量的，但男同學也必須反省，自己是否有比較不尊重別人，要養成同理心，培養「己所不欲、勿施於人」的觀念，對待人的情緒管理上也要修正，畢竟人都需要被鼓勵，不想受到批判，才能減少衝突。

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