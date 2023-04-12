炙手可熱的林柏宏除了是歌手、演員還擔綱金馬獎主持人，可說是全方位多元發展成功的男明星，近期他與許光漢在電影《關於我和鬼變成家人的那件事》中冥婚的奇幻旅程，更是一個月就拿下三億票房的驚人成績；時報周刊CTWANT在4月8日及3月31日都直擊事業順利的他，和一名長相帥氣的男友人相約，還一起到台北市內湖區看房，兩人看似相當熟識，本刊甚至捕捉到他們不拘小節地共飲同杯咖啡，兩高顏值美男的畫面相當吸睛。

離開便利商店時，林柏宏後方跟著一名手拿咖啡、長相帥氣的男子。（圖／本刊攝影組）

林柏宏轉頭看男性友人，男子正喝著咖啡。（圖／本刊攝影組）

4月8日中午十二點半，本刊發現林柏宏牽著愛犬返回台北市民生社區的住處，不久又出來到附近巷子的早餐店拿取餐點在返家。兩個小時後，他獨自出門的他先到便利商店，兩分鐘後出來時，後方跟著一位拿著超商咖啡的男性友人，兩人走到路邊，林柏宏邊查看手機、邊注意來車，後方的友人已經迫不及待地啜飲了幾口。隨後，兩人邊聊邊等，林柏宏竟然非常自然地直接接過男性友人手上的咖啡，接著拉下自己的口罩也喝了幾口，可見兩人交情頗好，而對方的身分也令人好奇。

男生喝了一半的咖啡，林柏宏很自然不用詢問便接過來也喝了幾口。（圖／本刊攝影組）

兩人一起上計程車前往內湖。（圖／本刊攝影組）

接近下午三點時，兩人搭乘計程車到了台北市內湖區一處外觀頗氣派的住宅社區，下車後先在附近查看了一會兒環境，接著在社區門口等人帶領進入社區參觀，經過一個小時左右，林柏宏與友人走出社區，此外還有一名穿著像是房仲業者的男性，三人在門口聊了一會兒，林柏宏手上也拿著一份像是住宅資料，與友人又看了一會兒社區周遭環境，討論一番後又與房仲人員己講了幾分鐘。

林柏宏和男友人一起到內湖看房，和房仲閒聊許久。（圖／本刊攝影組）

兩人在內湖邊聊邊看附近環境。（圖／本刊攝影組）

四點半左右，兩人告別房仲後散步離開社區，一路上兩人邊走邊聊，沒想到聊得太過認真，過馬路時甚至沒注意到紅燈便直接穿越馬路，相當驚險。兩人就這麼邊聊邊走了一公里多的路，半個小時後才在路邊攔了計程車，結束賞屋之行。

去年林柏宏在宣傳戲劇《大債時代》時曾說過，雖希望自己有機會可以買房，但卻因為工作太忙沒時間好好看房子，也表示因為不喜歡在工作時開車，就怕拍戲太累會影響到安全，因此若要購屋，市中心會是自己的首選，這次選在內湖精華地段看房似乎就是看中其便利性。

離去時林柏宏還拿了疑似房屋相關資料的文件。（圖／本刊攝影組）

車子開到靠近基隆河附近兩人下車，還很有警覺性掃射後方來車。（圖／本刊攝影組）

五點多一點，計程車沒送兩人回林柏宏住處，而是到了位於同為松山區靠近基隆河的住宅區，兩人下車後警覺得看了後方的車輛，隨後消失在附近的巷弄。當晚，林柏宏在IG上貼出基隆正濱漁港看夕陽的照片，身上穿著沒變，但是換了一雙黑色鞋子，從時間點來看，兩人下計程車後便可能開車前往基隆，而幫他拍照的，也可能也就是當天同行的帥氣友人。

晚間林柏宏發文在基隆正濱漁港看夕陽，穿的是同套衣服，不過換了雙鞋，照片中也不見下午的友人，看來應是「友人視角」。（圖／翻攝IG）

對於是否有買房計畫？經紀人表示林柏宏跟該名男性友人一起看房，就是想說找有經驗的朋友一起幫忙帶看，並表示目前房價太高，目前仍在尋覓喜歡的物件。那麼既然開始看房，是不是動念有成家打算？經紀人對此回應：「謝謝關心，有好消息會說。」

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