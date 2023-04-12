許瑋甯忙於拍攝《不夠善良的我們》，而邱澤正好處於短暫休假空檔期，先前受訪時，邱澤曾透露自己近期當起家政夫，有空就做做家事，「我會洗碗、洗衣服、把廚房弄乾淨、整理東西，讓她回來有個乾淨舒服的環境。」讓許瑋甯收工後回家好好放鬆，作息也會特別配合對方，表現出體貼的一面。

即便工作滿檔，許瑋甯與邱澤作息家務互相配合，成為彼此最佳後援，許瑋甯還誇邱澤是會做家事的「好先生」。（圖／取自許瑋甯臉書）

登記結婚一年多，兩人工作邀約仍不間斷，不影響新婚的甜蜜，許瑋甯先曾透露，因為雙方在工作時，都會需要特別專注在工作上，所以家務會互相配合、一起分擔，會看彼此的工作狀態去分配，比較會站在對方立場幫對方著想，不會去計較誰要做，更誇邱澤是「好先生」。

邱澤曾透露自己近期當起家政夫，有空就做做家事，讓許瑋甯回來有個乾淨舒服的環境，他也稱讚許瑋甯的廚藝了得。（圖／林士傑攝）

合作《當男人戀愛時》擦出愛火，低調戀愛，2021年末公開結婚消息，邱澤及許瑋甯這對俊男美女，螢幕形象好，CP成真讓外界又驚又喜。公布結婚時成為華人圈流量之冠，但兩人現階段卻沒有再度合作的打算，邱澤表示：「的確會擔心作品失焦，會太專心在我們2個合體上，反而沒看到她很用心準備劇本。」經紀人也透露希望讓他們保有私生活，現階段不會考慮戲劇、廣告等的合體邀約。

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