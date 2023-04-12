一名20歲男子摔車擦傷，竟用溪水清洗傷口，導致蜂窩性組織炎，送到急診時左腳腫得比右腳大2倍，肢端都已變白，差點就要截肢；醫師提醒，身上有傷口千萬不可輕忽，沒有照顧好可能會導致蜂窩性組織炎，甚至敗血症。

敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅在臉書發文指出，該名20歲男子日前和朋友相約去溪邊玩，在路上不小心摔車，腳上有些擦傷，他認為傷勢不嚴重，竟用溪水清洗傷口，還泡了一整個下午的溪水，導致嚴重感染。

陳榮堅表示，該男送到急診時已經是「腔室症候群」，發炎壓迫到神經及血管，需要在腿上劃3、4刀，減壓讓液體流出，否則再拖下去，末梢壞死就必須截肢；最後男子住院2周才出院。

陳榮堅提醒，過去也有發生過類似案例，身上有傷口去海邊玩，下午就被送到急診，甚至敗血症住進加護病房，最後因多重器官衰竭而過世；他呼籲，千萬不要覺得是小傷就不理它，沒有照顧好可能會導致蜂窩性組織炎，嚴重甚至有截肢的風險。