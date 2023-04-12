大車隊指出，3月份平台週邊銷售收入因廣告收入增加且持續成長，資訊媒合服務收入增加原因為隊員總數成長至23,000人，市占率達25％，任務數也較上月增加，帶動計程車媒合服務收入成長。另外，生活媒合服務收入更因用戶數增加至680萬，且快遞服務的叫件數量也較上月增加30％。

大車隊在增加計程車市占率、結合線上到線下資源、並重視用戶體驗，使55688 Super App用戶數增加，預期2023年的營運可望再上層樓。

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