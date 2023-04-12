公車是不少人重要的通勤工具，一名網友表示，昨早上搭公車外出，上車看到刷卡機貼了一紙A4公告寫，「刷卡機和下車鈴故障，全程免費搭乘」，第一次遇到這種況狀令他相當驚訝，PO上網後引發5.1萬人朝聖，不少人留言說自己也搭過刷卡機故障的公車，「真的全程免費」，還有網友說這做法是公車的潛規則，可避免無謂的困擾和糾紛。

原PO昨（11）日於臉書社團《路上觀察學院》上傳一張照片，只見公車的上下車刷卡處貼了一紙A4大小的公告，上面用電腦列印寫著「刷卡機故障，全程免費搭乘」，空白處還有手寫的字跡「下車鈴故障」。

原PO表示，每天搭公車通勤，第一次遇到刷卡機和下車鈴同時故障，因為他碰到的時候是早上，旅客不多，司機會先問上車的人在哪下車，若是遇到人較多的時候，每站都會停靠，讓他直呼不可思議。

圖文隨即引發5.1萬人關注，網友紛紛留言，「我也遇到過，真的免費」、「我有遇過公車刷卡機故障過，真的免費搭車」、「我也坐過」、「我是遇到直接全程免費，沒有寫理由」、「好有智慧的處理，少了許多紛爭」、「我也遇過，司機每站都停，會問有沒有人要下車」。

留言中也有不少人質疑，刷卡機故障應投遞零錢給車資，但有過來人說遇到故障情況，投幣口也會用膠帶封起來，讓旅客免費搭乘，「我之前也搭過，會每站都停，本來想投幣，沒想到連投幣口都封起來了。」也有人說刷卡機故障，讓旅客免費搭乘是公車的潛規則，「公車出車前遇到這種況狀，還是得按時發車，這樣處理也能避免無謂的困擾或糾紛。」