其中，上市公司隆銘(3018)、如興(4414)及上櫃公司駿熠電(3642)、昇華(4806)未如期申報出具2022年財報。金管會表示，若未能如期補交申報財報，隆銘及駿熠電最快將在6月27日、如興及昇華最快將在11月20日面臨下市櫃命運。

金管會統計，不含第一上市的上市公司去年營收39.22兆元，年增5.05％創新高，但稅前淨利4.62兆元、年減6.08％、僅改寫次高。不含第一上櫃的上櫃公司去年營收2.66兆元、年增3.1％，稅前淨利3333億元、年增6.76％，則雙創新高。

對於上市公司去年營收成長、獲利卻衰退，證期局副局長高晶萍表示，主要受金融保險及光電業營運明顯衰退影響，兩大產業去年合計營收分別衰退31.48％、21.95％，稅前淨利則分別衰退達42.89％、94.15％。

而上市公司去年獲利成長較多的產業，包括半導體業受惠5G應用、高效能運算及車用電子等需求穩健，以及電子零組件業受惠5G、AI及車用電子等終端需求支撐，帶動獲利成長。航運業在持續調節運能及匯兌利益挹注下，去年獲利亦持續成長。

至於上櫃公司去年獲利成長創高，主要包括光電業受惠市場需求增加及毛利提升，其他業因疫情帶動需求、承做大型標案、處分不動產利益等挹注，以及半導體業受惠產業市場回溫及毛利提升，增添獲利成長動能。

高晶萍表示，隆銘由於董事會出席人數不足流會、財報無法經董事會通過，駿熠電因相關資料無法提供會計師核閱，2家自去年第三季便無法如期申報財報，股票均自去年11月17日起停止交易。若未能在半年內補正，預計最快將在6月27日下市櫃。

而如興未如期申報去年第二、三季財報，雖已在今年2月8日及3月31日補正，但此次再次未如期出具年報。昇華則因前任會計師終止委任、尚未找到新會計師而未能如期出具年報，2家均自10日暫停交易，若未能在半年內補正，最快將在11月20日下市櫃。