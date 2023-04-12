中央氣象局預報指出，今天（12日）上半天各地仍為多雲到晴的天氣，不過中午過後東北季風稍增強，大臺北、東半部地區及中部以北山區偶有零星飄雨的機率。（翻攝自中央氣象局／林良齊台北傳真）

氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，最新(11日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今(12)日各地仍晴朗穩定、晝暖夜涼；下午起迎風面水氣略增，北海岸、東北部轉偶有局部短暫降雨的機率，北台高溫微降。各地區平地氣溫：北部16至28度，中部17至31度，南部17至34度，東部15至32度。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，明日、週五(13、14日)受高壓迴流影響，各地晴朗穩定；白天「暖如夏」(週四、五北台高溫將升至30度、南部則升至35度左右)，早晚仍微涼。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，週六(15日)鋒面雨帶快速掠過，中部以北及東半部轉有局部陣雨；晚上鋒面遠離，天氣好轉。下週(16)日起至週二(18日)各地晴朗穩定、還會更熱，為白天「熱如盛夏」(北台高溫達32度，南部高溫35度以上)、早晚涼，日夜溫差極大的天氣。

吳德榮提及，最新(12日2時)中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，熱帶性低氣壓在菲律賓東方近海向西北西進行，將登陸菲律賓，受地形破壞，強度減弱。最新(11日20時)歐洲系集模式(ECMWF)50次的模擬路徑分布顯示顯示，熱帶性低氣壓登陸菲律賓後，將進入南海、或向北迴轉，強度將進一步減弱消散，對台無影響