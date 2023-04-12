台灣許多地方都有設置愛心物資，供需要幫助的民眾領取。桃園順濬 「愛心冰箱」爆料，近期有2名女子橫掃愛心物資，被一旁的民眾提醒制竟惡言相向，甚至嗆說愛心冰箱內的食品都是壞掉、臭酸的，態度囂張到令人髮指，店家憤怒又委屈地在粉專PO出監視器畫面，公告禁止影片中的民眾再來拿取任何物資。

順濬 「愛心冰箱」近日在臉書粉專上分享，為讓更多人領取到愛心物資，粉專與愛心冰箱上都有張貼「限取一份」的公告。4月4日卻有2名女子橫掃物資，當時他們在粉專上PO出錄影畫面警告，沒想到這2人4月6日再度出現拿光所有物資。

順濬 「愛心冰箱」表示，根據錄影畫面，2名女子橫掃物資的時候，旁邊有人提醒他們只能拿取1份，也有人打電話聯絡工作人員，而那2名女子聽到後，立刻把多拿的部分放回去，但在食品部分還是拿了不少離開，還口出惡言痛罵一旁的民眾，嗆「愛心冰箱內的食品都是壞掉、臭酸的」。

2女橫掃愛心物資，被制止竟嗆「食物臭酸」。（順濬 「愛心冰箱」提供）

順濬 「愛心冰箱」指出，如果食物都是壞掉和臭酸的，那這2名女子為什麼要來掃物資呢？他們掃物資像是打火一樣「快狠準」，當一旁的民眾提醒有監視器錄影，他們仍不當一回事，事後才傳訊息給粉專說自己有多苦，試圖要合理化一切的行為。

順濬 「愛心冰箱」也說，第一次收到檢舉的時候，工作人員念是初犯，加上對方事後還傳訊息來道歉，因此就想說算了，沒想到後來又被檢舉第二次，而且還對其他人口出惡言，讓他們無法接受，不論生活多困苦，做人的基本道理還是要懂，沒規矩又不尊重人的人，他們無能力也不想幫助。

不少網友看完影片都怒了，紛紛留言痛批，「這種人只會找一堆藉口，然後都是別人的錯；他們不會覺得自己哪裡不好，都只會怪別人」、「這太可惡了」、「這些愛心是要給真正需要的人，太誇張了」、「這是大賣場大降價時的掃貨速度吧？」