迎風面水氣今下午增加，氣象專家吳德榮表示，下午起北海岸、東北部轉偶有雨，周四、五（13、14日）各地晴朗穩定，周六鋒面快速掠過，氣象局指出，周六全台都有下雷雨或短暫雨的機會。颱風部分，氣象局表示，菲律賓東方近海的熱帶性低氣壓成颱機率一半一半，但對台無直接影響。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」在專欄指出，今（12日）各地仍晴朗穩定、晝暖夜涼；下午起迎風面水氣略增，北海岸、東北部轉偶有局部短暫降雨的機率，北台灣高溫微降。今北部氣溫16至28度，中部17至31度，南部17至34度，東部15至32度。

吳德榮表示，周四、五（13、14日）受高壓迴流影響，各地晴朗穩定；白天暖如夏，北台灣高溫將升至30度、南部35度，早晚仍微涼。氣象局指出，周六（15日）鋒面通過及東北季風增強，北部、東北部轉涼；北部及東北部有短暫陣雨或雷雨，中部、東部、東南部地區及南部山區有局部短暫陣雨或雷雨。周日至下周二（16至18日）環境轉乾，各地多雲到晴。

颱風方面，氣象局表示，菲律賓東方近海的熱帶性低氣壓，目前快接近菲律賓陸地，發展成今年第1號颱風「珊瑚」的機率一半一半，不確定性高，但即使成颱對台灣也沒直接影響，未來朝呂宋島南部前進。