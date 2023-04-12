金管會統計，2月各類分行中以海外分行稅前獲利57.6億元，月增16％、年增達91.6％最強，國內總分行278.2億元，雖月減12.1％、但年增達62％。國際金融業務分行（OBU）37億元，月減達50.9％、年減達44.2％，中國大陸分行則轉為虧損2.9億元。

累計國銀前2月稅前淨利以海外分行107.3億元、年增達46.1億元或75.4％最強，國內總分行594.5億元、年增達220.8億元或59.1％居次，中國大陸分行9.1億元、年增1.3億元或17.2％，僅OBU因放款減少，使稅前淨利132.7億元、年減達15.4％。

銀行局副局長童政彰表示，國銀前2月稅前獲利創高，主因匯率波動帶動兌換利益增加、挹注投資淨收益，以及升息循環帶動利息淨收益增加。國銀前2月利息淨收益984億元、年增11.3％，投資及其他淨收益375億元、年增3.45倍，手續費淨收益346億元、年減5.6％。

不過，39家國銀截至2月底放款總餘額36兆7795億元、月增822億元，但存款總額52兆9203億元、月增達3325億元。在放款增幅追不上存款增幅下，使國銀存放比連5月下滑，月減0.28個百分點至69.5％，創近14月低點、為僅次於2021年12月69.23％的歷史次低。

童政彰對此表示，國銀2月存款增加，主因壽險業資金移動、電子業及公營事業轉存款增加。而存款增加的前3大銀行，2月為一銀884億元、台新銀668億元、中信銀562億元，前2月為中信銀1215億元、台新銀1191億元、合庫798億元。

觀察國銀2月放款對象，對政府機關增加718億元、個人增加495億元、公營企業增加461億元，但對民營企業反減少852億元。以用途別觀察，則為購置不動產放款月增429億元、周轉金放款月增367億元、購置動產月增63億元，但企業投資則月減37億元。

2月放款增加的前3大銀行，為台銀702億元、國泰世華銀188億元、台新銀136億元。截至2月底，國銀逾放金額589.8億元、月增16.08億元，逾放比持平0.16％，備呆占逾放覆蓋率為845.18％、月減21.62個百分點。