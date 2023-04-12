男星周孝安本月8日傳出與「象迷娘」陳天仁結束2年婚姻，女星周曉涵也無辜捲入兩人婚變，對此，周孝安在IG發聲「謠言止於智者」，證實全是子虛烏有，不過近來被拍到他在宣布離婚前一天，在路邊和一名洋妞玩得不亦樂乎，而且女方的手還相當不安份，在他的重要部位游移，最後還當街喇舌，度過激情的一夜。

根據《鏡週刊》報導，周孝安被拍到深夜和金髮洋妞從餐酒館出來，只見兩人先是坐在路邊聊天，而女方似乎對他的重要部位相當有興趣，突然就是一陣「猛攻」，在旁的白髮男也加入戰局，周孝安被雙人夾擊後，先是出手反擊，不過表情看起來相當開心，絲毫沒有不悅之情，而白髮男離開後，女方的手不再度安分起來，對著周孝安的大腿又摸又捏，周孝安仍是一臉沉醉樣，似乎相當享受這種親密互動。

周孝安與金髮洋妞待到凌晨3點後，繼續前往酒吧續攤，在酒精催化之下，兩人更是緊靠著彼此的頭，直到店家打烊才依依不捨離去，只見周孝安先是送女方回家，沒想到竟當街摟抱並喇起舌來，最後用親吻道別，結束令人難忘的激情夜，未料隔天就拋下離婚震撼彈，結束短暫2年婚姻。

陳天仁日前透過經紀人證實離婚消息，並發文曬出全家福照，寫下「我們一直都想低調處理我們的私事，最後還是打擾了大家，真是抱歉」，更提到未來將會共同扶養陪伴家人長大，請大家多給予空間及時間。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！