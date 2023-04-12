據《重慶日報》報導，4月10日，重慶市學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育動員大會召開。學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育中央第8指導組組長駱惠寧出席會議並講話。

今年1月14日，人社部官網發佈大陸國務院任免國家工作人員消息，免去駱惠寧的中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室主任、香港特別行政區維護國家安全委員會國家安全事務顧問、國務院港澳事務辦公室副主任職務。

據《北京青年报》旗下新媒體「政知圈」報導，這是駱惠寧卸任上述職務3個月之後，首次以新身份出現在公開報道中。

公開簡歷顯示，駱惠寧出生於1954年10月，研究生學歷，經濟學博士，曾任安徽省委常委、宣傳部部長，青海省委副書記、省長、省委書記，山西省委書記等職。

2019年12月，駱惠寧出任第十三屆全國人民代表大會財政經濟委員會副主任委員。

一個月之後，65歲的駱惠寧在2020年1月赴香港履新，擔任中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室主任。在歷任香港中聯辦主任中，他是唯一一位在任前有過主政地方經驗的主任。

2023年1月，在香港中聯辦任職3年之後，68歲的駱惠寧去職。

2月24日，新華社發佈了第十四屆全國人民代表大會代表名單。名單顯示，駱惠寧在廣東省當選十四屆全國人大代表。

據新華社報導，今年4月開始，全黨自上而下分兩批開展學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育。中央派出指導組，對主題教育開展情況進行督促指導。

4月4日，學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育中央指導組培訓會議在北京召開。此次培訓會議，中央指導組全體成員參加。央視新聞畫面顯示，駱惠寧也出席了此次會議。

4月10日，重慶市學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育動員大會召開。

會上，駱惠寧圍繞學習貫徹習近平總書記重要講話精神和黨中央部署要求，結合中央指導組職責任務，講了指導意見。

他強調，要高標準抓好重慶全市主題教育，要堅決反對形式主義，堅持開門搞主題教育，把兩批次主題教育銜接好，以推動高質量發展、提高人民生活品質的新成效檢驗主題教育成果。指導組將按照黨中央部署要求，把指導工作寓於幫助服務之中，深入瞭解情況，提出工作建議，加強督促指導，推動主題教育各項任務落實。

「政知圈」注意到，此次中央指導組陣容龐大。公開報導顯示，序列已經排到了第58組。

4月11日，西安交通大學召開學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育動員大會。中央第五十八指導組組長、中國農業大學黨委原書記姜沛民作指導講話。

從地方來看，目前已有25個省份迎來了14個中央指導組。

這14位指導組組長大都是地方省級黨委原書記，省級政協原主席或者部委原部長、副部長等，現在在全國人大或全國政協任職。仍在地方任職有2位，分別是中央第12指導組組長廉毅敏，他是現任河北省政協主席，黨組書記；中央第14指導組組長王炯，他是現任重慶市人大常委會主任、黨組書記。

14位組長中，唯一的女組長是中央第九指導組組長胡澤君，她是審計署原黨組書記、審計長。

14個中央指導組情況如下：

中央第一指導組負責北京、內蒙古。組長車俊，曾任浙江省委書記，現任十四屆全國人大常委會委員、環境與資源保護委員會副主任委員。

中央第二指導組負責天津。組長婁勤儉，曾任江蘇省委書記，現任十四屆全國人大常委會委員、外事委員會主任委員。

中央第三指導組負責山西、陝西。組長韓長賦，曾任農業農村部部長，現任十三屆全國政協經濟委員會副主任。

中央第四指導組負責黑龍江、吉林、遼寧。組長盛茂林，曾任天津市政協主席，現任十四屆全國政協提案委員會副主任。

中央第五指導組負責上海、浙江。組長李錦斌，曾任安徽省委書記，現任十四屆全國人大環境與資源保護委員會副主任委員。

中央第六指導組負責江蘇。組長杜家毫，曾任湖南省委書記，現任十四屆全國人大常委會委員、農業與農村委員會主任委員。

中央第七指導組負責廣東、福建。組長王建軍，曾任青海省委書記，現任十四屆全國政協常委、農業和農村委員會主任。

中央第八指導組負責重慶。組長駱惠寧，曾任香港中聯辦主任。

中央第九指導組負責河南、山東。組長胡澤君，曾任審計署黨組書記、審計長，現任十四屆全國政協常委、人口資源環境委員會副主任。

中央第十指導組負責湖北、湖南。組長張裔炯，曾任中央統戰部副部長，現任十四屆全國政協常委、民族和宗教委員會主任。

中央第十二指導組負責四川。組長廉毅敏，現任河北省政協主席，黨組書記。

中央第十三指導組負責指導雲南、貴州。組長吳英傑，曾任西藏自治區黨委書記，現任十四屆全國政協常委、文化文史和學習委員會主任。

中央第十四指導組負責甘肅、青海。組長王炯，現任重慶市人大常委會主任、黨組書記

中央第十五指導組負責新疆、寧夏。組長王國生，曾任河南省委書記，現任十四屆全國政協常委、經濟委員會主任。