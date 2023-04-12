大陸不滿總統蔡英文與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin Mccarthy）會面，因而進行環台軍演，此行動雖於10日落幕，國內討論仍多。前立委沈富雄則透露，他多年前與大陸中央外事工作委員會辦公室主任、時任國台辦主任王毅見面時，王告訴他大陸將建造8艘航母，沈並呼籲，世界上所有進行中的戰爭，通通要停止。

中共東部戰區10日宣告，共軍環台軍演「圓滿完成」。而在3天軍演中，大陸首艘國產航母山東艦編隊首度參演，一連3日高達120架次艦載機頻繁起降，成為此次對台軍演討論度最高的畫面。

沈富雄昨（11）日在政論節目《少康戰情室》表示，他曾在多年以前與時任國台辦主任的王毅會面，當時王告訴沈，解放軍將建造8艘航母，他建議不要，因為窮兵黷武對百姓不好；王則說沈不懂其中的道理。但看了現在的美國對大陸的態度後，沈富雄直言，王毅是對的，航母不得不建造，否則將會一面倒。

沈富雄接著說，與美國眾議院前議長裴洛西（Nancy Pelosi）來台時相比，儘管美、中、台這次相對收斂，大陸的軍演也只進行3天，且規模沒那麼大、威力也沒那麼強，但「把台灣當佈景我不在意，把台灣當舞台我就很在意」，他認同並引述教宗日前的說法，認為世界上所有進行中的戰爭，通通要停止。