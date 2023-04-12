29歲女星陳天仁2010年在棒球場幫兄弟象隊加油，碰巧被攝影機捕捉到，溫柔甜美的模樣氣質滿點，因而有「象迷娘」的封號，而她的緋聞比事業豐富且精彩，一路從林俊傑、、納豆到《大學生了沒》的EKKO，但她在2021年跟男星周孝安奉女成婚，未料8日驚傳夫妻倆婚姻生變，陳天仁經紀公司已證實此事，離奇的是，陳天仁多年前就被算命師鐵口直斷2023年將有感情劫難，如今果真應驗。

陳天仁最近上節目《11點熱吵店》提到18歲時，經朋友介紹給人看過手相，除了被算出她會動手術之外，還將在2013年跟2023年這兩年遇上感情劫難，「是會痛到快死掉那種」，結果她20歲時真的動了婦科手術，2013年則跟當時的男友分手，過了一段時間，本想找高中前男友復合，未料隔天竟收到對方意外過世的消息，令她久久不能釋懷。

算命師也提到她一生將有兩段婚姻，但並非無法可解的地步，「30歲以前的那個不要，因為真正珍惜她的人，正緣是在大概36、37歲」，這個預言讓陳天仁很在意，在她27歲也就是將跟周孝安結婚前夕，跟對方聊這件事，周孝安則要她放心，「我們會很順利，我也會一直很愛妳

陳天仁也曾在節目說：「那一陣子和周孝安也很少行房，因為他可能一直顧小孩，他會一直拒絕我，是我很想要，然後一直暗示他」事後周孝安才坦言因為該事件產生陰影，擔心陳天仁又爆粗口，還曾與女兒咬耳朵「媽媽手上有美工刀，妳現在要乖乖地，不要惹她生氣！」如今雙方結束2年婚姻，雖然未提及原因，但從過去分享的相處模式似乎可見些端倪。