立法院朝野黨團昨(11)日共同聲明，嚴正譴責並抗議中共解放軍環台軍演，並要求「中國當局應立即停止對我國的武力恫嚇」。對此，國民黨立委賴士葆認為此舉背後有很大意義，並透露內行人都知道態勢很危險。

賴士葆昨日在政論節目《少康戰情室》中指出，軍演圍台最嚴重應該去年八月裴洛西來台時，但那時候卻未見立院發表聯合聲明，賴士葆說昨日立院舉動有很大意義。賴士葆進一步指出，雖然前立委沈富雄認為中共不會打，大家不用怕，但賴士葆直言，雖距離不夠近，但就戰鬥位置「要打可以馬上打」，賴強調，內行人都知道這個很危險。此外，賴士葆認為維生系統非常重要，萬一真的開戰，醫院怎麼辦？若遭封鎖而導致天然氣沒來，醫院會停擺，整個社會將一團亂。

賴士葆說上述這些事情，使大家慢慢感受到壓力，因此立院有這樣的聲明，是非常好的第一步。賴士葆認為，這是立院首次針對大陸發表共同聲明，由此可清楚看到，台灣人民不喜歡大陸飛機無緣無故找理由來，雖規模小，但那種壓力大家都不喜歡。

立法院朝野黨團發表共同聲明，中國當局以蔡英文總統出訪邦交國及過境美國為藉口，在台灣周邊進行大規模軍演，破壞兩岸現狀，造成區域緊張情勢升高，嚴重破壞國際秩序，立法院代表台灣2300萬人民向中國當局表達嚴正譴責與抗議，並要求中國當局應立即停止對我國的武力恫嚇。